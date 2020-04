Actividades que cambian con el nuevo anuncio del Gobierno

El presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus en los mismos términos en los centros urbanos y grandes ciudades hasta el 26 de abril, inclusive. Sin embargo, mencionó que existirá una “cuarentena administrada” que permitirá la vuelta al trabajo de los bancos (con turnos) y los talleres mecánicos, entre otros que terminarán de conocerse con el DNU que se publicará el sábado.

Las medidas fueron anunciados tras una reunión en la Residencia de Olivos con ministros, funcionarios y médicos integrantes del Comité de Expertos.

Aunque no aclaró desde cuándo, el jefe de Estado decidió consensuar con los gobernadores que se empiecen a liberar algunas actividades y/o zonas específicas para “administrar” la cuarentena en las provincias donde hay baja circulación del virus. “Pequeños pueblos, muy rurales que no registran casos y hacen su vida internamente y no tiene sentido mantenerlos aislados porque no se conectan con el afuera”.

“Nadie sabe cuando va a terminar este martirio. La única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo”, insistió antes de confirmar que seguirá el aislamiento y contar que a través de una aplicación pueden seguir a las personas que llegaron del exterior.

Estas personas residen, en su mayoría, en el área metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco, donde hay más casos positivos y víctimas del Covid-19.

Por esa razón, la cuarentena seguirá siendo estricta en esas provincias aunque se permitirán la apertura de talleres mecánicos y gomerías.

Los bancos brindarán atención al público pero con restricciones: tendrán con un protocolo y darán turnos a las personas que deban asistir.

Además, analizan la salida de personas discapacitadas, dentro de los límites próximos de su domicilio. También evalúan las salidas para hacer actividad física, de forma “administrada”, es decir, de acuerdo a horarios y a las terminaciones del DNI.

