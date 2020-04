Manzur: “Aquí no hay libertad de acción; seguiremos los mismos lineamientos del Gobierno nacional”

Apenas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que la continuidad de la cuarentena administrada hasta el 26 de este mes, el gobernador Juan Manzur dejó en claro cuál será la postura de su administración. “Aquí no hay libertad de acción; vamos a seguir los mismos lineamientos que el Gobierno nacional ha establecido para evitar la propagación del covid-19 en la Argentina”, dijo anoche el mandatario a LA GACETA.

¿Tendrá alguna flexibilidad para ciertas actividades?, se le consultó. “Todo seguirá igual. Hay una decisión que los bancos abran desde el lunes con una organización particular para evitar agolpamiento de clientes; vamos a sostener la provisión de mercaderías en todo el territorio provincial para que no haya desabastecimiento y se permitirán las tareas de alistamientos de ingenios y el transporte de la producción tucumana hacia otras regiones y países”, expuso Manzur.

Fernández anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 26 de este mes inclusive con el mismo modelo que rige en el país desde el 20 de marzo para las grandes ciudades y una etapa “administrada” que permitirá a los gobernadores de provincias proponer aperturas en algunas actividades o regiones, consignó la agencia Télam.

“Somos una célula del Malbrán en Tucumán”

“El esfuerzo no fue en vano”, dijo el jefe de Estado al mostrar en una serie de gráficos el achatamiento de la curva de contagios, durante una conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos. Aseguró que con el aislamiento social, Argentina logró “aplanar la curva de contagio por coronavirus” y exhortó a la población a continuar la cuarentena porque con ello “seguramente lograremos que la curva sea mas lenta”.

El Presidente anunció, no obstante, una acotada flexibilización del aislamiento social, con la autorización a algunos sectores de la producción y de servicios para volver a la actividad, “como fabricantes de neumáticos, gomerías y talleres mecánicos, para atender las necesidades de los vehículos de fuerzas de seguridad y ambulancias”, en el marco de la pandemia. “A eso me refería con las salvedades que tiene esta cuarentena administrada, para permitir que no se resienta el aparato productivo de las provincias”, agregó el gobernador.

“Un pacto”

El mandatario nacional, en tanto, sostuvo que se analiza “permitir la salida de personas discapacitadas, acompañadas de personas de su cercanía solo dentro de los límites de su domicilio”, entre los que incluyó a personas que padecen autismo y aseguró que, en consulta con los gobernadores, en adelante se determinará cuándo irán retomando actividad otros sectores económicos. “No hay libertad de acción para nadie. Lo que nos planteó el Presidente fue que hagamos propuestas y, luego, esas ideas son analizadas a nivel nacional para establecer su viabilidad o no. No hay márgenes para bajar los brazos; tenemos que intentar sostener en niveles bajos la curva de contagio”, acotó el gobernador tucumano, que prevé un pico de casos para mediados del mes que viene.

El Presidente, a su vez, propuso “un pacto” para ir flexibilizando la cuarentena y dijo que es necesario “el compromiso de todos” y advirtió que, en caso de que no se cumpla, habría que “volver para atrás”.

Fernández dijo que la nueva etapa será “administrada”, ya que se permitirá a los gobernadores que propongan las ciudades y regiones donde se podrán ir abriendo algunos actividades, aunque respetando un protocolo estricto y siempre y cuando la presencia del virus sea mínima o nula en esas zonas.

Al respecto indicó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se comunicarán “desde hoy con los gobernadores” para avanzar en esa idea. En este sentido, Manzur anticipó que no prevé solicitar flexibilidad alguna para la cuarentena dentro del territorio provincial.

El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará mañana, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más.

La medida, como en los casos anteriores, está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en el Boletín Oficial. El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad.

En la primera parte de la exposición se puso de pie y exhibió gráficos en los cuales se vio la evolución de los casos en Argentina y estableció comparaciones con Brasil, Chile, España e Italia, ante las cuales, destacó, el país está en posición ventajosa. Fernández aseguró que con el aislamiento social logró “aplanar la curva de contagios” de coronavirus (covid-19) y exhortó a continuar cumpliendo porque “seguramente lograremos que la curva de contagio sea mas lenta”.

Fuente: La Gaceta