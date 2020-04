Manzur “Hay muchos más casos de los que hemos detectado”

“Lo mejor, y que Dios nos ayude, sería que no lo utilicemos -evalúa el hospital de campaña, reza, ansía Juan Manzur-. Eso sería una bendición: que no lo necesitemos”. Mientras recorre las tiendas que el Ministerio de Salud está montando a la par del Hospital del Este, el gobernador -camisa celeste, chaleco inflado, blue jeans, zapatos marrones, barbijo blanco- observa el trabajo con satisfacción. “¡Qué bárbaro!”, asiente una y otra vez.

Es una mañana agitada para el jefe de Estado: en unas pocas horas ha visitado el call center de Vigilancia Epidemiológica, recibido a gremialistas y reconocido las obras de dos hospitales modulares. Aunque no desespera, Manzur se prepara para lo peor: la pandemia, repite desde hace un mes, va a llegar a Tucumán. Y con esa premisa trabaja toda la gente que, como a él le gusta decir, lo ayuda a gobernar.

Testear, testear y testear

Si bien el gobernador aprueba y acompaña las medidas de aislamiento social que ha tomado el presidente Alberto Fernández, no por eso deja de advertir que no bastarán por sí solas para contener el avance del virus. “A la cuarentena hay que evaluarla cada 15 días. Es la medida correcta y hasta aquí ha dado resultados, pero no podemos relajarnos ni asumir que los casos no van a aumentar”, alerta.

-¿Cómo sabe que la cuarentena está dando resultados si Argentina está testeando poco? ¿No puede haber más casos de los que han registrado?

-Existen métodos estadísticos para inferir cuál es la situación a partir de la información con que contamos hoy. Seguramente tenemos más casos de los que han aparecido, muchos más casos de los que hemos detectado. Pero, bueno, ahora vamos a empezar a testear cada vez más acá en Tucumán y en toda la Argentina en general. Hay que seguir testeando, testeando y testeando.

-En caso de que la situación se complique, ¿la provincia está preparada para afrontarla?

-Hemos tratado de aprovechar este tiempo precioso para prepararnos y capacitarnos que hemos tenido. El equipo de la ministra de Salud, de la doctora Rossana Chahla, trabaja contrarreloj, trabaja sábados, domingos y feriados para montar la infraestructura y monitorear a los pacientes febriles. Ahora: por supuesto que vemos lo que está pasando en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, donde infraestructuras sanitarias enormes, con una gran capacidad de respuesta, han colapsado. Pero eso es también lo que nos lleva a trabajar para tener la mayor capacidad instalada de insfraestructura sanitaria para que, en caso de que sea necesario, podamos atender a los enfermos y dar respuesta en materia de salud. Claro que es un desafío enorme, pero nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que se nos muera la menor cantidad de tucumanos posible.

Fuente: La Gaceta