Coronavirus: ¿Qué errores cometemos al usar el tapabocas?

Casi de un día para otro, comenzamos a ver tapabocas de todos los colores del arcoíris, de distintos estilos y materiales, sobre el rostro de la gente a nuestro alrededor. Si bien es bueno saber que hay muchas personas que ponen todo de su parte para reducir la propagación del coronavirus , la mala noticia es que muchas de ellas no saben cómo usar sus mascarillas de forma correcta .

“Acostumbrarse a llevar un cubrebocas toma tiempo, sin duda”, comentó Scott Segal, director de Anestesiología en el centro médico Wake Forest Baptist Health. “Si el aire se siente un poco viciado, lo más probable es que lo estés usando exactamente como debe ser”.

Uno de los peores errores que cometen las personas es jugar con sus tapabocas y colocarlos debajo de la nariz o quitárselos por completo de la cara y ponerlos debajo de su barbilla para descansar.

“Si estás en la calle, definitivamente no debes quitarte el cubrebocas ni volvértelo a poner”, advirtió Shan Soe-Lin, catedrática del Instituto Jackson para Asuntos Globales de la Universidad de Yale. “Si te estás tomando la molestia de usar un cubrebocas, dejátelo puesto”.

A continuación te indicamos qué SÍ hay que hacer y qué NO cuando usas un tapabocas:

NO uses el cubrebocas debajo de la nariz

NO dejes expuesta la barbilla

NO uses el cubrebocas flojo y que queden espacios a los lados

NO uses el cubrebocas de tal forma que solo te tape la punta de la nariz

NO tires del cubrebocas y lo dejes debajo de la barbilla para descansar de él mientras permanece en tu cuello

SÍ usa el tapabocas de manera que te cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz y, hacia abajo, por debajo de la barbilla; trata de apretarlo para que quede pegado a tu rostro, sin dejar espacios libres.

Además de tener claro cuál es la posición correcta para usar un tapabocas, es necesario seguir estas recomendaciones por seguridad:

Siempre lavate las manos antes y después de usar un tapabocas.

Usá los amarres o lazos para colocar y retirar el cubrebocas.

No toques el frente de la mascarilla cuando te la quites.

Si vivís en un departamento, es preferible que te pongas y te quites el cubrebocas dentro de tu hogar; los ascensores y las escaleras pueden ser áreas de mucha contaminación.

Lavá y secá el tapabocas de tela a diario, y mantenelo en un lugar limpio y seco.

No te confíes por tener una falsa sensación de seguridad.

Los cubrebocas solo ofrecen cierta protección y funcionan mejor si se combinan con medidas como lavarse las manos y respetar el distanciamiento social. “Una medida no excluye a las demás”, explicó Siddhartha Mukherjee, profesor asistente de Medicina en la Universidad de Columbia. “Los efectos de cada una se van sumando”.

Fuente: La Nación – The New York Times