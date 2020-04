El Pulga Rodríguez se declaró hincha de Boca y estuvo muy cerca de vestir la camiseta

Mientras en las últimas horas los hinchas de Atlético Tucumán intentan convencerlo de que retorne al Decano a través de una campaña en Twitter, Pulga Rodríguez reveló que es hincha de Boca y dio detalles del día que estuvo cerca de sumarse como refuerzo del Xeneize.

“Me hubiese gustado jugar en Boca, el club que simpatizaba de chico”, confesó el Pulga en diálogo con AM 1030. “En su momento, en el año 2009, se hablaba de un pase y no se dio. Capaz que si se daba estábamos hablando de otra cosa. Uno está contento con la carrera que hizo, con cómo lo hizo en Atlético Tucumán y este último año en Colón”, continúo.

No es la primera vez que el Pulga Rodríguez declara que le simpatiza Boca, aunque sí se desconocía de su posible llegada como refuerzo en 2009 como él lo reveló. Y dio más detalles: “Sí, estuve cerca. La reunión la tuvo mi hermano, pero no se dio por esas cosas de la vida. Obviamente que me hubiese gustado jugar en Boca, el club del que simpatizaba desde chico. Son las cosas del fútbol que a veces se dan y a veces no. Uno tiene que sacar lo positivo de esas cosas, en algún momento a uno le quedará que estuve cerca de ir. Pero jugué en Primera, Libertadores y Sudamericana. Estoy contento con la carrera que hice”.

Y, sobre las posibilidad que le truncó, cerró: “Son las cosas lindas que tiene el fútbol, uno no sabe cuándo le pueden llegar las oportunidades y siempre hay que estar preparados”.

Luis Rodríguez también habló de quién era su ídolo de chico. “Miraba a Raúl, el del Real Madrid. Me gustaba cómo definía, estaba en los momentos justos… No era ni muy grandote, ni rápido”. Vale recordar que el Pulga estuvo cerca de transformarse también en futbolista del Merengue, pero una serie de malas decisiones de la gente que lo representaba lo privó de esa posibilidad.

En otro orden, también agradeció hoy el cariño de los hinchas de Atlético Tucumán que realizaron una campaña virtual para pedir su regreso al club, pero aseguró que su vuelta “es un poco difícil”, ya que tiene contrato vigente con Colón de Santa Fe.

El Pulga se refirió a la campaña que iniciaron por Twitter los hinchas del Decano para pedir su regreso a partir de un mensaje del presidente del club tucumano, Mario Leito. Un hincha le pidió al dirigente el regreso del ídolo y Leito le contestó que si el mensaje llegaba a los cinco mil favoritos iniciaban las “negociaciones”. En menos de 24 horas, el twitt superó la marca pero el propio Pulga aclaró que es “un poco difícil” su retorno, ya que tiene contrato por un año más (hasta junio 2021) con el “sabalero”.

No obstante, el delantero, de 35 años, reiteró que su “sueño” es retirarse en Atlético Tucumán. “En la vida siempre me puse sueños y los cumplí prácticamente a todos. El sueño del retiro en Atlético no va a ser la excepción”, afirmó.

Fuente: Infobae