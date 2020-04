Jujuy: Gerardo Morales quiere poner una faja en la casa de posibles infectados

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que pondrán fajas en las casas donde viva gente que llegó a la provincia desde otro sitio y debe cumplir una cuarentena estricta para evitar contagios de coronavirus.

“El que llega puede ir a su domicilio particular. Si tiene cinco miembros de la familia, quedan todos en cuarentena. Les vamos a poner una faja en la casa que indique que está en cuarentena toda la familia y les vamos a decir a los vecinos de la cuadra que esa familia, los Pérez, los García o los Morales, está en cuarentena. Y que si salen puede contagiar a alguien. Va a haber un control social”, manifestó.

El mandatario lo indicó en una conferencia que brindó con el Comité de Emergencia (COE) el domingo. Dijo que se aplicará dentro de los próximos diez días, cuando les lleguen tests rápidos que compraron a Estados Unidos.

Además, aclaró que testearán a toda la familia apenas llega la persona de afuera y que siete días después les harían otro control -que pagaría la familia-. Si ambos son negativos, se levanta esa cuarentena estricta.

Y fue por más: “Los teléfonos estarán monitoreados y registrados. Se los llamará tres o cuatro veces por día y más vale que estén todos en la casa, porque si no, no sólo les cobramos multa si no que pueden haber detenciones”.

Actualmente, quienes llegan a la provincia por traslados permitidos ante el decreto de aislamiento obligatorio que rige en el país, deben quedarse 14 días en un hotel. El mandatario destacó que el Gobierno provincial se hace cargo de esos gastos generados.

El gobernador justificó la medida para tener la certeza de que “el que entra a Jujuy no contagia” y para “no tirar el esfuerzo” de llegar a 0 casos por día.

La provincia tiene un total de cinco casos de coronavirus y el mandatario fue uno de los primeros en anunciar el uso obligatorio de barbijos desde el 10 de abril.

“Por favor, no vengan más, tenemos colapsados los hoteles porque tienen que hacer cuarentena. Les pido a las familias, a los papás de los estudiantes en Córdoba, Buenos Aires”, pidió.

Fuente: Cadena 3