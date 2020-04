Marcha atrás, por el momento no habrá multas sí alguien sale sin barbijos

El Siprosa emitió una resolución en la que dispone la aplicación de penas económicas por infracción a las normas sanitarias vigentes de la provincia, a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en este contexto de pandemia, entre la que se destaca que impondrá multas a quienes no utilicen tapaboca en la vía pública.

Precisamente, el 7 de abril pasado, la ministra de Salud de la provincia firmó una resolución en la que el Siprosa recomendaba el uso de barbijo, aunque no impondría castigos al que no lo usara. Todo cambió.

La Resolución N° 141 firmada por Rossana Chahla habilita al Siprosa a imponer multas por un monto máximo de hasta $ 300.000, además de que podrá disponer la clausura total o parcial de “todo establecimiento público o privado por infracciones normas sanitarias y medioambientales, entre otras.

Sin embargo, durante una entrevista con “Panorama Tucumano”, aclaró que “si alguien sale mañana sin barbijo, no pasa nada”. Explicó que primero hay que concientizar a la gente y recién aplicar sanciones. “Hemos visto mucha circulación de gente en estos días y nos preocupa porque es una barrera más para que podamos evitar el contagio”, dijo. Y agregó que el sistema de multas por el no uso de tapaboca entrará en vigencia “dentro de seis o siete días, lo que se demore en concientizar a la gente, no queremos que sea punitivo de entrada”.

Fuente. La Gaceta