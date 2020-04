Cuarentena: Ponen en marcha el “Plan Justicia por la Red”

Atento a que se ha producido una crisis inédita, sin precedentes, el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, impulsó el “Plan Justicia por la Red”, emparentado con el programa “Nadie en las calles”, con la expectativa de hacerle frente a esta difícil contingencia.

El “Plan Justicia por la Red” ha permitido lograr información de primera mano a través de sistemas informáticos donde se interactúa con la ciudadanía por medio del teléfono habilitado (381-238 03 07) para realizar las denuncias a las infracciones que se están cometiendo en la cuarentena. “Queremos que la ciudadanía sepa que el sistema de justicia sigue funcionando con estos medios digitales”, indicó el secretario judicial, Tomás Robert.

El uso de la tecnología a partir de las aplicaciones que se han desarrollado, permite la celeridad de los procesos. “Comenzamos con la aplicación a los fines de comunicar todas las unidades fiscales con las dependencias policiales, luego realizamos la digitalización, con un circuito completo que comprende Misterio Público, fiscales, jueces y Cámara, donde se han instalados softwares que permiten el manejo del sistema digital sin necesidad de la presentación en papel, en esta fase estamos incorporando un portal para que los abogados puedan subir escritos, recibir notificaciones electrónicas y puedan, además, participar del proceso penal”, indicó.

“A la vez con la policía de Tucumán se hicieron videollamadas y videoconferencias a través de las cuales los imputados, en los procesos penales, no son trasladados a la sede del MPF sino que prestan declaración desde los lugares de alojamiento, lo que también se hizo extensivo a las víctimas y a los testigos”, detalló.

“La “Aplicación del lugar del hecho” nos ha posibilitado contar con información de primera mano con georeferencia, fotos, audios y videos, a través de los cuales todas las pruebas son subidas informáticamente al proceso de investigación. Asimismo, se han hecho otras aplicaciones donde, por ejemplo, los fiscales se comunican con los jueces y se piden las medidas (de allanamiento, de detención o requerimientos de elevación a juicio)”, describió.

El Secretario Judicial hizo mención que el operativo “Nadie en las calles”, ha logrado en las últimas 5 semanas la aprehensión de 4.200 personas en infracción a los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se han secuestrado 800 vehículos que están alojados en el Palacio de Deportes, donde cada uno de los propietarios tiene que ir a reclamar la restitución del mismo. Tomás Robert informó la incorporación a las fuerzas policiales de nuevos vehículos recuperados del delito que permite mejorar el patrullaje por las calles.

Sobre el criterio de reparación y oportunidad para quienes infringen las normas de aislamiento social obligatorio, el Secretario Judicial dijo que con los beneficiarios de la extinción de la acción penal se ha recaudado una cantidad importante de dinero destinado a las cuentas del Ministerio de Salud para reforzar la parte económica de los hospitales y sanatorios.

El sumario policial electrónico ya se aplica en el sur de la provincia

“Desde el asueto extraordinario, y en el marco del “Plan Justicia por la Red” impulsada por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, se resolvió, abocarnos como MPF, a la utilización de medios tecnológicos a fin de mejorar el trabajo en las unidades fiscales“, señaló el Fiscal Regional, Mariano Fernández.

El funcionario judicial indicó que para ello se mejoró la conectividad del MPF, se realizaron audiencias por vía electrónica, a través de Skype, tramitándose más de 65 audiencias.

En el mismo sentido, se recibieron declaraciones de modo remoto, para poder llevar adelante las causas y de esa manera no violar la cuarentena.

“El Ministerio Fiscal en Concepción quedó conformado por un equipo mínimo de personas que asisten al edificio de Tribunales, pero los trabajos que se podían adelantar, se los realizó sin inconvenientes porque se digitalizó el legajo investigativo“, señaló Fernández.

A su vez, la Fiscalía Regional gestionó el sumario policial electrónico. Por eso, desde la semana pasada no se recibe ningún sumario policial, sino que se lo hace vía electrónica.

“Nosotros nos vinculamos a través de vídeo llamadas con los interesados, se reciben denuncias de ese modo. Ahora registramos las entrevistas por video llamadas“, amplió el fiscal.

De igual modo, al pedir alguna medida a los jueces, los fiscales lo hacen por medio de documentos electrónicos con firma electrónica.

Las víctimas de violencia de género pueden denunciar a través de whatsapp

Mediante la intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, a cargo de Ignacio López Bustos, el Ministerio Fiscal se puso al frente de la campaña “Aislamiento sin violencia”, para la cual se habilitaron nuevas líneas telefónicas.

El funcionario judicial consideró que la disminución de las denuncias, no significa el cese de la violencia. “Al hacer el análisis con los distintos organismos (conformados no sólo por abogados sino por psicólogos y trabajadores sociales) consideramos que esa violencia aumentó porque las mujeres, al encontrarse en sus casas, no tienen un momento para poder radicar la denuncia, cuando antes de la cuarentena lo podían hacer en el momento que iban a trabajar ellas o la pareja. Entendemos que la violencia aumentó en los lugares y las denuncias bajaron. Los violentos tienen más tiempo de ejercerla lamentablemente”, explicó.

“Lo que venimos registrando en esta última semana, lamentablemente, son muchos hechos de violencia física, que traducidos al código penal son delitos de lesión tipificadas como leves pero que no son bastantes feas, no solamente amenazas sino lesiones”, opinó.