Vivo | Arrancó el “One World, Together at Home”, el concierto mundial online

“One World: Together at Home” es un festival histórico que prepara la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen junto a cantantes y actores como Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

La iniciativa recordará al histórico “Live Aid” de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África.Fue una cita que marcó un antes y un después, de la que se desprende la mítica canción “We Are The World” y en la que Freddie Mercury y su banda dieron la que para muchos es la mejor actuación de la historia del rock.

Es un evento en dos partes. Primero, a las 18 GMT, empezó un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán en la mayoría de plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. a partir de las 00:00 GMT. Se difundirá simultáneamente en todo el mundo y será presentado por los anfitriones: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert

TNT anunció que se sumará a la labor de la OMS y estará emitiendo el concierto en vivo para toda Latinoamérica con traducción en simultáneo al español a partir de las 19:00, hora GMT. Esta señal preveé llegar a una audiencia de 65 millones de personas.

El evento no solo es importante por su objetivo en sí mismo, apoyar a los trabajadores de la salud, sino también por llevar un espectáculo sin costo a millones de personas que ahora se encuentran en cuarentena, debido a la crisis provocada por el Covid 19.

LO QUE DEBES SABER

Global Poverty Project, cada año, lleva a cabo el festival Global Citizen en Central Park, Nueva York; y desde 2015, el cantante Chris Martin se encarga de la selección del cartel.

La edición de este año está programada para el 26 de septiembre y tendría como sedes la ciudad de Nueva York en EEUU, Europa, Asia, América Latina y Lagos. Sin embargo, se anunció el concierto One World: Together at Home, especialmente para apoyar a la OMS en su lucha contra la emergencia sanitaria por la que está atravesando el planeta.

También se pudo conocer que el cartel no estaría curado por el líder de Coldplay, sino por la intérprete de éxitos como “Bad Romance” y “Shallow”, Lady Gaga, quien ya ha logrado juntar a varios artistas de calibre internacional.