Covid-19: El gobierno de España devolvió una vez más los kits de pruebas que le encargó a China

El gobierno de España rechazó una vez más los kits de pruebas de coronavirus que le encargó a China, después de comprobar que el segundo lote también era defectuoso al igual que el primero.

El cargamento de 640.000 tests había sido vendido por la compañía china Shenzhen Bioeasy para reemplazar el primer lote de 58.000 kits, que el gobierno de Pedro Sánchez había considerado demasiado inexactos para ser usados para diagnosticar a los pacientes. Según el diario El País, el Ministerio de Salud de España confirmó este miércoles que ahora está buscando un reembolso por el segundo pedido.

El problema con los kits de pruebas es que no eran lo suficientemente sensibles, lo que significa que había una posibilidad de que no detectaran el COVID-19 en una persona que ya tenía la infección. De acuerdo con El País, Bioeasy envió una muestra de los nuevos kits para que sean analizados en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y resultaron ser defectuosos, lo que llevó a España a cancelar todo el pedido. No está claro el costo del pedido.

Del total de tests enviados por Bioeasy, España se vio obligado a devolver 58.000 de ellos a fines de marzo.

Salvador Illa, ministro de Sanidad español, anunció a fines de marzo que el país había comprado a China suministro médicos por un costo de 467 millones de dólares, incluyendo 950 ventiladores, 5,5 millones de kits de pruebas, 11 millones de guantes y más de 500 millones de mascarillas protectoras.

Shenzhen Bioeasy dijo en una declaración que los resultados iniciales incorrectos pueden ser el resultado de una falla en la recolección de muestras o en el uso correcto de los kits. La empresa dijo que no había comunicado adecuadamente a los clientes cómo usar los kits.

“Pequeños altibajos”

España sufrió este miércoles un ligero repunte en su balance diario de muertos por coronavirus, mientras el gobierno advertía que será a mediados de mayo cuando se pueda desmontar el férreo confinamiento de la población vigente desde marzo.

Tercer país con más fallecidos por coronavirus del mundo, España reportó este miércoles 435 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, cinco más que el martes, lo que eleva el total de muertos a 21.717, según el balance del Ministerio de Sanidad.

España había iniciado la semana anunciando el lunes 399 muertos por coronavirus. De todas maneras, por cuarto día consecutivo, el balance se mantuvo por debajo del umbral de los 500 muertos.

Los casos confirmados aumentaron en más de 4.200 y ya suman 208.389, según el parte diario de Sanidad.

Pese a los “pequeños altibajos que estamos observando” en los balances diarios, hay “una tendencia descendente” de los contagios, se congratuló en rueda de prensa Fernando Simón, jefe del centro de emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Las autoridades sanitarias aseguran que el pico de la epidemia se superó a principios de abril, cuando se llegaron a registrar 950 muertes diarias.

Fuente: Infobae