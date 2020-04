Clausura y notificación al bar Havanna por violar la cuarentena

Una situación irregular se vivió esta mañana en el microcentro tucumano, el bar HAVANNA violó la cuarentena y abrió las puertas de su local para el ingreso del público. Varios tucumanos fueron cómplices compartiendo un café ante la mirada de los transeúntes que pasaban por el lugar.

La periodista Ana María Catella registró una foto del increíble suceso y la publicó en su cuenta personal de Twitter @anycatella.

El municipio capitalino, tomó intervención de lo sucedido, procediendo a notificar y clausurar el bar de la firma Panini S.A. por violar la cuarentena.

El descargo de la Gerencia del local

El bar Havanna contestó mediante twits la nota publicada en la mañana de hoy por nuestro medio. No acepta la violación a la cuarentena y responsabiliza directamente a sus empleados.

El local de la foto tiene unos box que no son desmontable y unas personas se sentaron a esperar ser atendidos. Por descuido del empleado no dimos tiempo a indicarle que no podían hacer eso

— Havanna Tucumán (@HavannaTucuman) April 22, 2020