En Salta flexibilizarán la obra privada en beneficio de los albañiles

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anticipó esta noche que le pidió al Comité de Emergencia flexibilizar la obra privada teniendo en cuenta los protocolos correspondientes, así como otras profesiones y oficios en el marco del aislamiento obligatorio que rige en todo el país.

“Vamos a flexibilizar por ejemplo, por sentido común, la obra privada con los protoclos que corresponden”, dijo el mandatario provincial en una entrevista por TN.

En ese sentido, agregó que también pidió agregar algunas profesiones liberales, algunos oficios, todos de con sus protocolos correspondientes.

“También vamos a tratar de implementar ya que la gente se ha relajado con esto de la flexibilización el tema de la circulación de los autos y vamos a ver si ponemos por patentes que puedan circular, las patentes pares un día y las impares otro”, declaró el gobernador.

Agregó: “Tenemos que cuidar al salteño por sobre todas las cosas, pero estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno nacional a quien agradezco la predisposición que tiene con los gobernadores y a los intendentes que acompañan a Salta”.

Sáenz recordó que en la provincia hace 22 días que no tiene casos positivos de coronavirus y los únicos tres que se registraron ya fueron dados de alta. También señaló que en la provincia no hay circulación viral por lo que recordó: “Esto no quiere decir que tengamos al batalla ganada. Hemos entendido que hay que trabajar de forma conjunta porque así nos va a ir bien”.

El gobernador criticó a aquellos sectores que “quieren ser un estado aparte del Estado nacional, que pretende llevar adelante cuestiones que después pueden resultar caras en todo sentido, no entiende de que estamos hablando”.

“La prevención demostró que es buena, que el aislamiento es bueno. No tenemos recetas mágicas. Pedimos flexibilizar tal cosa y el jefe de Gabinete consulta con los estudiosos a si ver si nos habilitan”, declaró.

