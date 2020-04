La mujer que violó la cuarentena, mordió y arrojó gas pimienta a policías estuvo pocas horas demorada y ya regresó a su casa

Si bien regresó a su domicilio, las fuentes con acceso al expediente aseguran que “se realizaron todas las medidas de seguridad tendientes a asegurar su permanencia”.

El Juzgado Federal de Tres de Febrero recibió el expediente en el mediodía de hoy. El panorama para Turzanski, más allá de su estadía en su casa, se agrava. Ayer declararon los policías que agredió, dieron una versión que coincide con lo que se ve en el video. El efectivo que fue atacado con gas se recupera favorablemente. En el expediente están adjuntos los documentos médicos con la evolución.

Por otra parte, la Policía Bonaerense envió un escrito en el que instan la acción penal por lesiones contra la mujer, que también está imputada por violar el DNU y resistencia a la autoridad.

Infobae intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Turzanski, pero cortó el teléfono ante cada comunicación. El Juzgado Federal de Tres de Febrero planea pedir una evaluación psicológica para conocer su estado mental y la existencia de un posible diagnóstico.

El hecho ocurrió el martes pasado por la tarde, alrededor de las 16:30. A esa hora, la mujer caminaba por la calle Intendente Witcomb al 2700, entre la Avenida Córdoba y la calle Alberdi, mientras dos uniformados la seguían por detrás, con motivo de cumplimentar la cuarentena.

Tras unos metros, los agentes la interceptaron y le pidieron que se identificara e informara el motivo por el que se encontraba en la calle. Sin embargo, ella se negó y argumentó: “Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”.

Ante esta situación, se inició un diálogo que quedó registrado en un teléfono celular por uno de los policías.

— Venga para acá, no la voy a tocar —le pidió el policía—, pero usted está quebrantando la ley.

— Vos la estás quebrantando —respondió ella—. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional.

— ¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia.

— No importa, un decreto no está por encima de la Constitución.

— Usted va a ir a la comisaría.

— A vos te voy a mandar a la comisaría.

— ¿Dónde vive usted?

— No tengo por qué decírtelo.

— Se está negando a identificarse, ¿se está resistiendo? Va a tener una resistencia también.

El intercambio verbal se interrumpió cuando el policía se colocó delante de la mujer. En ese momento, ella extrajo un aerosol de gas pimienta, lo atacó rociándolo en la zona de los ojos y trató de alejarse.

De inmediato los otros oficiales persiguieron a la mujer. Según relataron fuentes policiales, ella le mordió la mano derecha a uno de esos agentes y al otro lo rasguñó en el brazo izquierdo. La tensa situación culminó cuando dos efectivos femeninos la redujeron.

Fuente: Infobae