¿Qué pasará con Atlético Tucumán en la Copa Sudamericana?

La pandemia de coronavirus avanza en Sudamérica, pero no todos los países tienen el mismo panorama. Todos tienen mayores o menores cantidades de casos y fallecidos, distintos estimativos sobre cuándo se darán los picos de contagio y diversas medidas gubernamentales, por lo que la actividad deportiva no volverá de manera uniforme. El fútbol continental, por supuesto, no está al margen.

Es por esto que los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol podrían mantener una reunión virtual en las próximas horas, preocupados por cómo continuará la actividad internacional en 2020 con la Libertadores y la Sudamericana ya iniciadas, además de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 a punto de comenzar.

“Para jugar las copas, los 10 países tendrían que tener actividad. No sería justo quitarle la localía a un equipo“, advirtió ante esta situación Nicolás Russo, presidente de Lanús, en diálogo con Radio Rivadavia (AM 630). En este caso, también habría que tener en cuenta si los planteles están dispuestos a viajar donde haya mayor cantidad de infectados.

Mientras tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina resolvió que no habrá vuelos comerciales al menos hasta el 1º de septiembre, otra cuestión que podría afectar la reanudación copera aunque se podría resolver con traslados en chárter, si es que los autorizan.

Desde el fútbol local, detenido y sin fecha aparente de reinicio a la vista, a la espera de lo que ocurra en el plano internacional están River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre por el lado de la fase de grupos de la Libertadores (se jugaron dos partidos de seis) y Atlético Tucumán, Lanús, Independiente, Unión y Vélez, sin rivales antes del sorteo de la segunda ronda de la Sudamericana.

