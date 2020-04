Joven tucumana filma a su abuelo mientras es acosada

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video. No dije nada antes por miedo porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme”.

Las palabras pertenecen a una joven tucumana, quien acompañó las mismas a través de un video en las redes sociales que reproduce imágenes sensibles: un hombre mayor se acerca a su cama y le susurra pedidos con una connotación sexual. La adolescente detalló el calvario vivido.

“No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social”.

“Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie”.

“Lo único que espero es que tenga su merecido aunque al ser mayor de 70 no creo que le hagan nada… Gracias a todos por preocuparse. Mi tío apenas vio mi publicación, me buscó y ahora estoy en su casa. Ya hice la denuncia. Ya subiré la foto de la denuncia por si no me creen. Es muy fuerte todo esto, pero sé que saldré adelante. Sólo espero que mi papá algún día mi papá me perdone, pero no podía seguir ocultando esto”, señala.

A raíz de la publicación, la pareja de la joven habló con un medio local: “Es un panorama complicado. Antes que nada, ella ya está en un lugar seguro. Si yo hubiese estado en Tucumán no hubiese hecho falta que pasara por esto con su abuelo. Pero vivo en Concepción y por la cuarentena no me pude trasladar. Yo figuro con la dirección de aquí y el traslado hasta la casa de ella no iba a ser posible. Cuando vi el video, le pregunté si tenía dinero para venir a mi casa, pero tampoco pudo”.

La pareja de la joven, de 17 años, ya había sido su novio hace un tiempo y retomaron la relación desde hace un mes: “Cuando volvimos a estar juntos, ya me comentaba lo del abuelo. Me decía: ‘Tranquilo, amor. Yo puedo solucionarlo’. Pero no se pudo. Desde que empezamos a salir me dijo que el abuelo hacía ese tipo de cosas. La buscaba, le preguntaba si la podía tocar. Ella corta el video por el miedo de la situación”.

“Intenté hablar con ella desde ayer. Estaba en un momento personal muy fuerte. Se sentía muy mal. Por mensajes de WhatsApp la logré tranquilizar: ‘Tratá de resistir, aguanté la cuarentena y voy a sacarte de ahí’. Pero ahora la cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo. Pensé en irme corriendo desde mi casa hasta la suya, un día corriendo si hacía falta. Me dijo que el abuelo había intentado hacer lo mismo con un primito”.

En la publicación, la joven le pide perdón a su padre por publicar el video visibilizando el drama. Al respecto, la pareja de la adolescente aclara: “No hay palabras para describir al padre. La situación económica en la casa depende del abuelo. El padre de mi novia sabe que si le pasa algo a su padre, al abuelo de mi novia, puede ser algo desfavorable para la economía de la casa”.

Desde el lugar seguro en el que se encuentra la joven, hubo mensajes que no dejaron dormir a su novio: “Al principio me hizo preocupar. Me mandaba mensajes despidiéndose de mí. Pensé que era capaz de hacer alguna estupidez. Hasta que me dijo: ‘Ya estoy más tranquila. Me vienen a buscar mis familiares’. Le pedí que llamaran a un policía que los escolte. Lo último que supe recién fue que el padre de mi novia cayó por las escaleras y se golpeó. Del abuelo, nada más sabe, nada más me dijo”.

