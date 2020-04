VIDEO: el comercio reclama medidas concretas del Estado para proteger a la actividad

La semana pasada los comerciantes del microcentro de San Miguel de Tucumán llevaron adelante una particular protesta para exteriorizar su grave situación, están al borde de la muerte económica, gratificaron con sus vidrieras ornamentadas de negro. Hoy, la referente de la rama comercio de la Federación Económica de Tucumán, Gabriela Coronel, admitió que no encuentran ningún tipo de respuestas de las autoridades provincial y municipal, los que los pone en una situación extrema ya que desde el 20 de marzo no pueden generar ventas y por lo tanto, no cuentan con los recursos suficientes para afrontar sus compromisos.

La pandemia de coronavirus afectó a todas las actividades económicas en el mundo entero, pero como sugiere Coronel en otras partes los comerciantes recibieron alguna ayuda del gobierno, algo que por estas tierras no estaría ocurriendo. “Hasta acá hemos escuchado muchos anuncios o propuestas del gobierno nacional, pero en concreto no hemos visto ninguna ayuda ni del gobierno provincial ni de la municipalidad capitalina”, dijo Coronel. Agregó que “hay comerciantes que ya decidieron cerrar y otros que tomaron la decisión de achicarse, porque no dan más. Lamentablemente, no estamos siendo considerados por nadie, que no hay diferimientos de impuestos o acuerdos con los locatarios que nos alquilen los locales, medidas que acompañen al comerciantes mientras dure la pandemia”.

“El Estado debería reducir los impuestos y diferir el pago para proteger a la actividad comercial, la que atraviesa una situación crítica”, afirmó.