En Salta no ingresarán colectivos de media ni larga distancia

Gustavo Sáenz anunció anoche que desde hoy no entrará a Salta un solo colectivo de media ni de larga distancia, hasta que no estén dadas las medidas de seguridad para evitar que se propague el coronavirus. El gobernador tomó esta decisión luego de que se confirmara que un salteño que llegó desde Río Negro el jueves y violó los protocolos de prevención es el cuarto paciente con coronavirus en Salta.

“Hoy vamos a cerrar los límites con otras provincias, no vamos a permitir el ingreso de ningún colectivo de mediana ni de larga distancia. No tendría cara de pedirle a los salteños que se queden en sus casas si hoy no les digo esto. No tendría cara de pedirles que usen barbijos, que no salgan a la calle y mantengan la distancia correspondiente cuando permitimos que entren de otros lugares con el virus”, señaló Sáenz.

El hombre que ayer dio positivo para COVID-19 había convivido con un infectado en el sur del país y se subió a un colectivo para volver a Salta sin que lo registraran en el documento único que deben llevar los colectivos de larga distancia, aparentemente, en acuerdo con los choferes y el dueño de la empresa de transporte. Lo descubrieron cuando llegó a Salta. El pasajero no tenía síntomas y viajaba con un acompañante. Ambos, junto al propietario del colectivo y los dos choferes, quedaron imputados por evadir las medidas de prevención.

Sáenz los llamó “delincuentes”, y aseguró que viajaron escondidos al fondo del ómnibus sin barbijo. Enfatizó en que fue un solo positivo “pero podrían haber sido muchos más, por la imprudencia, irresponsabilidad de dos delincuentes, o cuatro o cinco, la Justicia lo determinará, que a cualquier precio pretendían volver a sus casas”, dijo.

Argumentó que no dejará que lleguen más colectivos, porque “hoy adulteran el documento único de transporte y está comprobado. He mandado al Ministerio de Transporte y voy a hacer la denuncia correspondiente porque han adulterado la cantidad de pasajeros, hacia dónde iban, quién venía y no han podido controlarlo de Río Negro hasta Salta”.

“¿Qué garantías, qué seguridad tenemos y qué seguridad tienen los que vienen en esos colectivos, la verdad que ninguna. ¿Qué garantías tenemos nosotros, que nos estamos cuidando, que estamos haciendo el sacrificio para mantener nuestra provincia sin circulación viral, si desde afuera llega gente inescrupulosa, que no le importa nada y quiere llegar a su casa a cualquier precio?”, afirmó Sáenz.

Ayer se conoció que tres pasajeros que viajaban en el colectivo y que se bajaron en Santiago del Estero también tienen coronavirus. El ómnibus salió desde Río Negro con destino final en Jujuy, provincia en la que debieron aislar a 45 personas que llegaron en ese servicio y todavía no les hicieron el test de coronavirus.

Fuente: El Tribuno de Salta