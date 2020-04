Educación lanzó el Observatorio Internacional de Políticas Educativas

El Ministerio de Educación de Tucumán lleva adelante diferentes encuentros virtuales, con el fin de intercambiar prácticas y experiencias educativas desarrolladas en todo el mundo durante el aislamiento social y discutir la metodología de enseñanza y las herramientas tecnológicas utilizadas en tiempos de coronavirus.

Siguiendo esta línea de llevar a cabo políticas de participación ciudadana, el ministro Juan Pablo Lichtmajer, encabezó una videoconferencia para oficializar el lanzamiento del Observatorio Internacional de Políticas Educativas, compuesto por reconocidos educadores de los cinco continentes que formaron parte de las diferentes ediciones del Congreso Internacional de Educación que organizó la provincia en años anteriores y que integran una red de especialistas que conformó la cartera educativa local.

Durante la reunión virtual estuvo acompañado por los secretarios de Estado de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez y su subsecretaria, Patricia Fernández; de Bienestar Educativo, Marcelo Romero.

Los expertos Aggeliki Pappa (Grecia); Olympia Kiriopoulus (Alemania); Steve Revington (Canadá); Stergios Dikos (Grecia); Lulu Limbikani (Zambia); y Sibongile Khumalo (Sudáfrica), debatieron sobre el rol docente en este nuevo paradigma educativo, el uso de la creatividad, cómo será el regreso a las aulas una vez finalizada la pandemia, y cuáles son los desafíos que se presentarán.

En este sentido, el titular de la cartera educativa reflexionó «Tengo la imagen de un enorme barco que se paró en el medio del océano; no hay viento, no hay olas, no hay motores y tenemos que pensar en cómo poner en movimiento ese enorme grupo de personas de nuevo. Creo que también requiere de mucho trabajo, no es un asunto individual sino colectivo. Solo deseo que salgamos mejor de lo que entramos».

«Una de las cosas que surge de todo esto es que todos hemos sido tomados por sorpresa, a todos los países nos encontró desprevenidos. Al ser así, y cuando se presenten nuevos inconvenientes, estaremos muy bien preparados. Puedo ver llegar un tipo de formato de aprendizaje de emergencia que, ensayado en un período de 1 a 3 años, en el futuro nos ayudará a evitar los problemas que estamos teniendo ahora», opinó Steve Revington, quien posee 32 años de trayectoria docente y es pionero de un enfoque de «aprendizaje auténtico», que promueve el aprendizaje mediante la práctica, en un contexto genuino, para una audiencia específica.

Por su parte, Sibongile Khumalo, quien trabaja por una educación de calidad en Sudáfrica y dirige organizaciones de cambio de sistemas educativos, comentó que desde su lugar de trabajo «Están pensando en consultar a otras organizaciones acerca de cómo podemos contribuir en el bienestar emocional y cómo preparamos a los docentes para regresar al sistema educativo, pero también sobre cómo manejar la abrumadora presión en la que estarán cuando abran las escuelas».

«Creo que como educadores ya éramos facilitadores, guías, consejeros en nuestras aulas para asegurarnos que llegábamos a cada uno de nuestros niños. Lo que hizo esta situación es que todas esas cosas que dejamos de lado para enseñar ‘por amor a enseñar’ aparecieron nuevamente. Ahora debemos asegurarnos de que podamos continuar implementándolas en una manera creativa», agregó Lulu Limbikani, Especialista en Educación y Tecnología y Directora Ejecutiva de Cumacatu, una organización sin fines de lucro que cofundó para abogar y apoyar el acceso a la educación, especialmente para las niñas en comunidades marginadas que abandonaron la escuela debido a un embarazo o restricciones financieras.

En tanto Stergios Dikos, consultor de estrategia que trabaja con las compañías de tecnología más grandes del mundo, aportó «Es una buena idea considerar los grupos etarios, y los niños de edad que puedan entender y hacer cosas por sí mismos, sacar ventajas de los juegos en situación. Se pueden hacer evaluaciones potenciales, distribuir por WhatsApp o aplicaciones fáciles de acceder y tener diferentes desafíos sobre algo que necesiten aprender o algo que puedan construir con materiales que tienen en sus casas, por ejemplo».

«Creo que cuando me encuentre de regreso en las aulas, nunca me veré ni a mí ni al mundo de la misma manera que lo hice antes. Necesitamos ser conscientes del preciado valor del tiempo, necesitamos ser el cambio que ves en el mundo, aconsejo a todos liderar este cambio desde sus propias aulas», agregó Aggeliki Pappa, creadora del programa «I Love Dyslexia» que ayuda a estudiantes con dislexia a aprender inglés.

Finalmente, Olympia Kiriopoulus, doctora en Ingeniería que dirige proyectos aeroespaciales internacionales, cerró «La creatividad y la curiosidad nos empujan a cruzar límites, son una de las cuestiones esenciales que debemos activar en los niños».