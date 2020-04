Reabrieron los comercios de indumentaria en Jujuy

El impacto de las medidas de aislamiento afectó de forma rotunda a algunos rubros del comercio. Uno de ellos es la venta de indumentaria y calzados que recién esta semana están retomando actividades.

Tras realizar los trámites correspondientes para lograr la habilitación muchos comercios del rubro indumentaria y calzado reabrieron sus puertas, respetando todas las medidas de seguridad como la señalización de la circulación en los locales, la provisión de alcohol en gel y trapos de piso con lavandina, buscando recuperar algo de las ventas perdidas en los más de 20 días de cuarentena estricta.

La demanda de clientes es regular, los encargados del comercio indicaron que en horas cercanas al mediodía hay mayor movimiento y que por la tarde es casi nula.

Pese a la fuerte caída ponen sus esperanzas en que con el avance de los días la situación vaya mejorando y los clientes acostumbrándose al horario reducido que implica la apertura de lunes de viernes de 9 a 13 y por la tarde de 17 a 19. Mientras que los sábados solo por la mañana.

La encargada de una tienda de ropa femenina, Gabriela Solanas, comentó que fue ella la encargada de llenar los formularios requeridos por el Ministerio de Producción de la Provincia en la página web para solicitar la habilitación para reabrir las puertas, indicó que le solicitaron datos de la empresa y datos particulares de las empleadas. “Lo hice un jueves y como no me contestaban, volví a llenarlos el viernes y como no había respuestas mandé un mail y el domingo a la noche recibí la habilitación para reabrir el negocio”, acotó.

En cuanto, al protocolo que deben seguir los comercios detalló que deben señalizar los circuitos para el desplazamiento de clientes evitando que haya contacto, para ello se habilita un espacio para ingresar marcado con flechas y otro para salir. Además, colocan trapos de piso con lavandina en la puerta del comercio, también en el interior y se provee alcohol en gel a los clientes.

Solanas definió como sorpresivo todo lo que implica abrir un local de ropa en medio de una cuarentena flexibilizada en Jujuy, dijo que las medidas de prevención son nuevas para todos como por ejemplo la imposibilidad de tocar las prendas o probárselas.

“Era necesario volver a abrir, porque la actividad estaba tan parada y nos afectaba a todas las trabajadoras, porque nosotras además de cobrar sueldos cobramos comisiones por lo que vimos reducidos nuestros sueldos por falta de ventas”, comentó la trabajadora.

Coincidiendo con esta visión los encargados de un local de venta de accesorios para celulares indicaron que si bien el “nuevo comienzo” está siendo difícil y que las ventas cayeron cerca de un 90% en comparación al inicio de la cuarentena hay esperanzas de que de a poco la actividad vaya retomando su ritmo a medida que la flexibilización se profundice.La verdad que las medidas son llamativas, las boutiques están adoptando la medida de que la clienta elija sin tocar las prendas, cosa que me parece medio ridículo porque las clientas necesitan probarse la ropa. Pero esto es una sugerencia entre comercios del rubro, no es un requisito.

MÓNICA FALFAN, ROPA DEPORTIVA Y CALZADO

Tenemos un local grande, se puede tener hasta 4 o 5 personas en el local. La gente colabora. Tuvimos una reducción de ventas de un 90%, dado que el mes de marzo es un mes de muchas ventas debido al inicio de las clases, ahora realizamos ventas online, con envíos a domicilios.

SUSANA AGUIRRE, CALZADOS

Hubo pocas ventas, pero todo sirve, lo poco que entre servirá para pagar el alquiler. No hemos utilizado ningún tipo de venta online ni entregas a domicilio. No hay certidumbre de cómo seguir, si pedir o no más mercadería. Ante la caída de las ventas estamos haciendo lo que podemos

NOELIA TORRES, ACCESORIOS PARA CELULARES

Las ventas por la mañana dentro de todo son buenas. Más que nada se venden repuestos para las pantallas, cargadores y celulares. También vendemos algunos accesorios. Tratamos de que no se manipulen todos los productos, por ejemplo los celulares no se pueden tocar.

Fuente: El Tribuno Jujuy