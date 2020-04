Solá pidió disculpas a la senadora Elías de Pérez por haberla insultado

Una reunión entre los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado y el canciller finalizó con polémica, luego del insulto de Felipe Solá a la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez.

En la charla se debatían varios temas, y uno de ellos fueron los argentinos que están varados en el exterior y no pueden regresar al país debido al cierre de fronteras impuesto por el Gobierno a causa del coronavirus.

Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, le planteó a Solá la posibilidad de poder traer de regreso a los médicos que están en el exterior, que serían de ayuda en esta situación. A lo que el canciller respondió que está convencido de lo bien capacitados que están los profesionales de la salud formados en nuestro país.

El ministro se siguió defendiendo y usó una publicación del Penguin News, el semanario que se edita en las Islas Malvinas: “Los malvinenses ahora se dan vuelta y dicen que se sentirían más seguros siendo atendidos por médicos argentinos que por médicos ingleses. ¡Vivan los médicos argentinos!”.

Ante estas palabras, la senadora tucumana le retrucó: “Entonces tráigalos de vuelta, canciller”. A lo que Solá respondió “pelot…” en un bajo tono de voz.

Elías de Pérez subió a sus redes el video de ese momento, y el canciller se disculpó. “Le pido disculpas. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia de RREE del Senado”, escribió Solá.

Los insultos son injustificables y por eso reitero mis disculpas a la senadora @SilviaEdePerez. El contexto requiere templanza y que estemos unidos. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 30, 2020

Pero la senadora le contestó: “No tergiversé sus palabras. Y si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de ‘pelot…’, canciller. Podemos coincidir y disentir, siempre en un marco de respeto”.

Luego de varios comentarios repudiando su accionar, (entre ellos el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri), Solá tuvo que usar otra vez las redes para quedar mejor parado. “Los insultos son injustificables y por eso reitero mis disculpas a la senadora Silvia Elías de Pérez. El contexto requiere templanza y que estemos unidos”, escribió.

¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior? pic.twitter.com/MukrCqaCZz — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 29, 2020

Fuente: TN