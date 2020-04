Grieta entre jugadores y AFA por la anulación de los descensos

La decisión por parte de la AFA de terminar la temporada 2019/20 así como también de anular los descensos para éste año y el próximo dejó mucha tela para cortar y pareció poner en posiciones diametralmente opuestas a la casa madre del fútbol argentino y a los jugadores.

No fueron pocos los futbolistas que se manifestaron en contra de semejante decisión, con el delantero de Lanús José Sand como uno de los más tajantes: “Es una vergüenza lo que quieren hacer. Quieren sacar los descensos para bajarnos los sueldos”.

De igual manera, el volante de San Martín (T) Juan Mercier aseguró que, con esta medida, “se premia a los que hacen las cosas mal”. Al ampliar sobre el tema, el mediocampista fue claro: “Hicimos un esfuerzo muy grande durante ocho meses para dar pelea y subir a Primera, tanto Atlanta como San Martín. La tabla y los puntos así lo dicen. Si no va a haber descensos, ¿los ascensos en qué quedan? Están premiando al que hace las cosas mal y al que las hace bien no le dan nada”, explicó.

Entre tanta bronca, el responsable de unificar la postura de los futbolistas fue Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados. El ente emitió un duro comunicado en el que le marcó la cancha a AFA con respecto a la medida de los descensos: “La decisión deviene irrazonable y contraria a la dignidad de los y las futbolistas y al mismo tiempo claramente perjudicial de sus derechos, produciendo una pérdida en la competitividad del fútbol argentino. No debemos pasar por alto que con la aplicación de esta medida se estaría poniendo en riesgo la fuente de trabajo de un gran número de futbolistas, con todas las consecuencias que de ello pudieran derivarse”.

El propio Marchi también se refirió a la cuestión de manera personal y acompañó la opinión de sus representados: “La pandemia va a dejar un desastre económico, no sólo en el fútbol, pero esto también tiene un trasfondo de ocultar las enormes deudas que tienen los clubes. El ajuste no puede venir por los jugadores”, sostuvo también en Superfútbol.

De igual manera, también es cierto que algunos jugadores han indicado que no les parece mal que no haya descensos en la actual temporada, pero que creen innecesario erradicarlos también en la próxima. Uno de ellos fue el arquero de Central Córdoba, Diego Rodríguez: “Si se termina la temporada, sería injusto que haya descensos. Reanudarla, jugar por los promedios, que varios pierdan la categoría y tengan más problemas económicos de los que ya sufren sería injusto. Lo que no me parece bien es que en los próximos dos años no haya descensos porque habría una merma del nivel en el fútbol argentino. Muchos equipos apostarían a proyectos a largo plazo y no necesitarían de cierto nivel para mantener la categoría”, explicó.

La decisión de la casa madre del fútbol argentino provocó la reacción negativa de los futbolistas, quienes desde Agremiados emitieron un duro comunicado en repudio a la medida.