Un niño de 8 años está grave tras recibir dos balazos

Un tiroteo en San Cayetano terminó con un niño herido que no pudo escapar de las balas. Gerónimo Sosa, de 8 años, jugaba en la vereda de calle Ricardo Rojas al 100 cuando fue alcanzado por un proyectil en la ingle y otro en la cadera, que le provocaron graves lesiones.

De acuerdo a lo que relató a Los Primeros su abuela, Marcela Alderete, el hecho ocurrió cerca de las 20 de este jueves. Un grupo de cuatro personas, encabezadas por un hombre de apellido Rodríguez se enfrentó a un jóven de apellido Sánchez por una vieja enemistad que mantienen, indicó la mujer. Cuando comenzaron los tiros, aseguró, el menor no alcanzó a refugiarse y cayó herido.

De inmediato, sus familiares lo trasladaron al Hospital de Niños, a donde llegó en estado de semiconsciencia y fue ingresado a quirófano para una intervención quirúrgica que, al cierre de la nota, no concluyó. Su madre, Johana Alderete y su padre, Carlos Sosa, lo acompañan. Gerónimo es el mayor de tres hermanos y espera la llegada de un cuarto para estos días, porque su mamá está embarazada.

“Todos los días hay tiroteo, todos los días. Era sabido que esto iba a terminar así. La comisaría Cuarta no hace nada por parar esto. Nosotros estamos acá y todavía no llegó la Policía a ver qué fue lo que pasó”, señaló la abuela del menor. “Así no se puede vivir”, concluyó.