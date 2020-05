Losardo, Ministra de Justicia, “Creo que el cacerolazo describe una preocupación de la gente”

Después del masivo cacerolazo en rechazo al otorgamiento de excarcelaciones a presos para reducir el riesgo de contagio de coronavirus en los pabellones, la ministra de Justicia Marcela Losardo dijo en diálogo con TN que “no hay una liberación masiva mas allá de algunos casos que son de importancia y en los que hubo ciertos errores”.

“Yo creo que el cacerolazo describe una preocupación de la gente”, dijo Losardo. “Toda manifestación hay que entenderla”, continuó.

“Gran parte de la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, pero tenemos que informar correctamente: hay una cuestión de información, se están diciendo cosas que no son exactamente como ocurren. Deberíamos aclarar que no hay una liberación masiva, mas allá de algunos casos que son de importancia y en los que hubo ciertos errores”, sostuvo.

La ministra hizo hincapié en que “el Poder Ejecutivo no detiene ni encarcela gente: es una tarea del Poder Judicial”. “Me parece injusto que hagan cargo al Ejecutivo de cosas que no tiene nada que ver”, sentenció.

Las declaraciones de la funcionaria fueron en línea con el mensaje del presidente Alberto Fernández, que negó en Twitter que organicen “una salida masiva de detenidos” e indicó que las excarcelaciones “están en manos de los tribunales”.

“Estamos viviendo un momento de encierro y angustia, si encima planteamos temas y no los explicamos, como por ejemplo que hay un plan sistemático para liberar presos por parte del Ejecutivo, me parece que es un error. No es una verdad y encima no ayuda. En este momento los argentinos tenemos que estar unidos”, afirmó.

La ministra reiteró que “no está de acuerdo” con la excarcelación de presos: “Nadie puede estar de acuerdo con que los violadores y homicidas estén por la calle”. Sin embargo, enfatizó en que “hay que preguntarles a las personas que toman esas decisiones”.

“Deberán explicar aquellos que tomaron esas medidas. Cada uno es responsable de sus actos y por eso está la división de poderes”, afirmó.

Por último, adelantó que el Gobierno está montando espacios en gimnasios para evitar que los presos regresen a sus casas. “Ya tenemos 200 camas y estamos viendo de hacer hospitales especiales también”, concluyó.

Fuente: Diario Panorama