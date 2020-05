Marcelo Achile, Pte. de Defensores de Belgrano “San Martín quiere aprovechar la pandemia para un beneficio personal”

Desde el anuncio de la cancelación de todos los torneos, la suspensión de los descensos y la definición en cancha de los ascensos, San Martín de Tucumán puso el grito en el cielo. El puntero de la zona B de la Primera Nacional pedía igualdad para todos, “o juegan todos o no juega nadie”.

Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano (segundo detrás del Ciruja) y también de la Primera Nacional, criticó el planteo de los tucumanos y los tildó de querer sacar ventajas en la pandemia.

“San Martín de Tucumán tiene una posición muy individualista, pensando que tiene algún derecho adquirido que no lo ganó porque no fue campeón de nada. El formato de la PN tiene dos zonas, iba a haber un ganador de una zona y otro de otra, no es como la B, C o D, ahí sí hubo campeones y se puede entender que tengan algún derecho más”, sostuvo en una entrevista con Olé.

Y agregó: “Acá el campeonato estaba abierto. San Martín había perdido los dos últimos partidos, así que desde lo deportivo venía cayendo. Me extraña que tome una posición individualista y también critique la suspensión de los descensos, cuando todos los clubes estamos a favor de la medida de la AFA. Se puso en una postura que se juegue todo o no se juegue nada cuando la verdad es que San Martín no había ganado nada”.

“No tienen por qué sentirse perjudicados en Tucumán. Creo que San Martín quiere aprovechar la pandemia para un beneficio personal. Eso también va para Atlanta, pero los dirigentes de San Martín son los que más arengan porque en algún momento se sintieron campeones de algo que no fueron”.

Finalmente, reafirmó que la postura es jugar los partidos que vayan a definir el ascenso, dependiendo el tiempo que tengany las disposiciones de las autoridades sanitarias.

“El campeonato está terminado y en el boletín dice claramente que se va a jugar cuando lo dispongan el Ministerio de Salud y el calendario. Cuando nos den el ok, veremos cómo será el Reducido. Veremos qué cantidad de fechas tenemos. Hay que tomar decisiones en un marco imprevisible. Pero la decisión es jugar, siempre”.

Fuente: La Voz