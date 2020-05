Coronavirus en Argentina: ya son 9 los muertos en el área de salud y sigue aumentando el número de contagios

Están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus y por ende, son los más expuestos frente al avance de la enfermedad. El personal médico y no médico que se desempeña en centros de salud constituye casi el 17% del total de casos detectados en todo el país, según los últimos datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación esta mañana. La cifra supera el 10% del promedio de contagios entre personal sanitario a nivel mundial.

A la fecha, son 764 médicos, enfermeros, kinesiólogos, instrumentadores, camilleros, personal de limpieza, administrativo y de seguridad con COVID-19 positivo, sobre un total de 4.532 casos confirmados a nivel nacional.

La edad promedio del personal sanitario contagiado es de 30-39 años, el 63% son mujeres y el 37% son hombres.

De esos 764 trabajadores de la salud que dieron COVID positivo, ya fallecieron 9, de los cuales 8 tenían complicaciones previas de salud, de acuerdo a lo informado esta mañana por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. El 3,3% sigue en terapia intensiva y el 26,2% fue dado de alta. A nivel nacional, los muertos totales por coronavirus ascienden a la fecha a 229, con una tasa de letalidad del 5%.

Solo 49 profesionales y empleados del sector de la salud (6,4%) tienen antecedentes de viaje, mientras que 715 contrajeron el virus por transmisión vertical (contacto con paciente infectado), horizontal (por contacto con otros trabajadores de la salud en el ámbito laboral) o contacto estrecho con una persona con COVID-19.

El número del personal sanitario infectado crece a la par de los contagios entre la población, en medio de reclamos porque no cuentan con los equipos de protección necesarios, falta de capacitación sobre cómo utilizarlos, e insuficientes medidas de prevención para quienes deben cuidar y atender a los enfermos.

En varios casos que se hicieron públicos recientemente en clínicas privadas, como el del Centro de Salud Norte de Vicente López, los contagios del personal en clínicas privadas se dispararon ante el intento de ocultar los infectados, o la no realización de test para detectar la presencia de COVID-19 a tiempo.

La situación bonaerense

La Provincia de Buenos Aires, por albergar el 35 % de la población, es la que concentra las cifras más altas. De acuerdo a la información brindada por la cartera sanitaria bonaerense a Infobae, al 30 de abril, los trabajadores de la salud contagiados son 339, incluyendo personal médico y no médico de instituciones de salud públicas y privadas. Esa cifra constituye el 20,7% del total de 1.632 casos positivos diagnosticados en el distrito bonaerense a la fecha.

La mayoría contrajo el virus en alguno de los 17 hospitales y clínicas privadas en los que se detectó transmisión comunitaria. El 23% son contagios verticales, entre el personal y los pacientes, y el 44% son contagios horizontales, o sea entre el mismo personal que suele estar en contacto estrecho en hospitales y clínicas. En tanto, el 16% son casos importados, que contrajeron el virus por haber estado en el exterior o en contacto directo con alguien que vino de afuera. El 17% está en investigación.

Desde que estalló la pandemia, se confirmaron 6 muertes por COVID-19 entre el personal sanitario de la provincia de Buenos Aires, según le precisó esta mañana la cartera sanitaria bonaerense a Infobae. Representan el 6,5% del total de 92 muertes que registra la Provincia.

Contagios de trabajadores de la salud y total de contagios en Provincia de Buenos Aires

Tres de ellos – un enfermero, un médico y un empleado de seguridad – eran oriundos de San Vicente. Otra médica, que estaba trabajando en la clínica San Carlos, vivía en Escobar. El quinto caso fue el de un médico vecino de Berazategui que trabajaba en dos Centros de Atención Primaria de ese partido, en el sur del conurbano bonaerense, y en la clínica privada General Belgrano, en Quilmes. Y el último fallecimiento fue el de un psicólogo, en Exaltación de la Cruz, que atendía a pacientes de forma particular, según precisaron fuentes de la cartera sanitaria bonaerense a este medio.

No obstante, hay que tener en cuenta que el número de personal sanitario infectado conocido no es el real, ya que muchos son asintomáticos, y por ende, no se les realiza el test pese a trabajar en una institución médica. Para ser sometido al análisis, hay que entrar en la definición de “caso sospechoso” establecido por el Ministerio de Salud de la Nación. La última modificación fue a mediados de abril y amplió los requisitos a tener fiebre de 37,5° o más, junto a la pérdida del olfato y del gusto, tos y dificultad respiratoria. En el caso del personal de la salud, solo deberán presentar dos de esos síntomas para ser testeados.

Si bien no hay un registro oficial con el detalle del personal de centros de salud contagiado por distrito, la Unidad de Datos de Infobae relevó que 13 partidos de la Regional Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires, más La Matanza, La Plata y Bahía Blanca concentran al menos 154 casos.

La Matanza, el distrito más populoso de la Provincia, no hace públicos sus datos. Infobae pidió la información los últimos dos días a fuentes del Municipio y quedaron en facilitarla, pero finalmente no lo hicieron. El portal El Nacional de La Matanza publicó que la secretaria de Salud municipal, Gabriela Álvarez, confirmó 105 contagios al 29 de abril último.

De acuerdo al relevamiento hecho por Infobae, el personal de ese distrito infectado en centros de salud suma 21, aunque según medios locales la cifra ascendería a 25. Hay que tener en cuenta que los contagios se contabilizan por el lugar de residencia del afectado con COVID-19, y no por la institución médica donde trabaja. Así, por ejemplo, en la clínica privada Los Cedros, en la localidad de San Justo de La Matanza, dieron positivo un médico, una enfermera y una mucama. Pero no todos viven en ese municipio.

La institución fue denunciada esta semana ante la Justicia federal por los intendentes de de Hurlinghan, Juan Zabaleta, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray, por incumplir el protocolo de COVID-19 para prevenir la propagación de la enfermedad ya que vecinos de sus distritos trabajan o estaban internados en esa clínica.

La Plata, por su parte, registra 22 trabajadores de la salud infectados que representan el 41,5% del total de 53 casos confirmados en la capital bonaerense, según informaron fuentes de ese municipio a Infobae.

San Martín, en tanto, registra 21 trabajadores de la salud contagiados. En este distrito de casi 500.000 habitantes se ubica el Hospital Manuel Belgrano, que se convirtió en un foco infeccioso que disparó la cifra de contagios a 99. Desde la dirección del nosocomio negaron la falta de elementos de protección denunciada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), aunque tras conocerse la cantidad de infectados, se incrementó el personal, la cantidad de equipos de protección y los testeos. Tras haber estado cerrado, al día de hoy la institución se encuentra parcialmente habilitada.

En Bahía Blanca, hay registrados a la fecha 16 contagios de trabajadores de la salud sobre 36 casos positivos en total, lo que equivale al 44% de los diagnosticados con COVID-19. Los casos se dieron mayoritariamente en el Hospital de la Asociación Médica (HAM), que fue cerrado y reabre recién este lunes.

A su vez, Pilar y Vicente López contabilizan 13. En este último partido aumentó el personal contagiado por lo sucedido en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina, cuya clausura e intervención fue ordenada por la Justicia, y sus pacientes trasladados a otras instituciones. Fuentes del Municipio que conduce Jorge Macri también explicaron la cifra de los contagios en la cercanía con el Hospital Belgrano, en el límite con Vicente López.

En tanto, Tigre registra 12 contagios de profesionales y trabajadores de centros de salud; Escobar y San Miguel 7; San Isidro 6; Malvinas Argentinas y San Fernando 5; José C Paz 3; y Campana, Exaltación de la Cruz y Quilmes, uno en cada distrito.

Porcentaje de personal de salud infectado sobre contagios totales por partido bonaerense

En el distrito porteño

Desde la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, informaron a este medio que, al 30 de abril, hay 238 trabajadores de la salud infectados, el 19% del total de 1.236 vecinos porteños con COVID positivo. Según el último parte del Ministerio de Salud de la Nación, el número de casos detectados en la Ciudad es ligeramente inferior, 1.197, según como se contabiliza el domicilio.

Uno de las instituciones médicas con más afectados fue el Sanatorio de la Providencia, en el barrio porteño de Balvanera, que debió cerrar tras comprobarse que 34 profesionales que trabajaban allí habían dado positivo de Covid-19. Y el Hospital Italiano, ubicado en el la zona de Almagro, notificó 19 casos positivos con COVID-19.

En los hospitales públicos de la Ciudad hubo, en las últimas dos semanas, reclamos de personal de la salud por más insumos de protección contra la pandemia y la incorporación de mayor cantidad de personal.

Fuente del gobierno conducido por Horacio Rodríguez Larreta afirmaron, sin en embargo, que “no existe” tal falta de insumos. “Se entregan martes y viernes a todos los efectores de acuerdo a los pedidos que hagan. Si alguno tiene una urgencia se efectúa la entrega inmediata pero no tenemos registrado ninguna falta. Es algo que monitoreamos constantemente y una vez por semana tenemos reunión con todos los directores de los hospitales”, aseguraron a Infobae.

Sin datos a nivel país centralizados

Según pudo corroborar Infobae, no hay datos oficiales con la información centralizada sobre el personal de la salud contagiado en los distintos distritos. Tampoco el detalle de la institución donde trabajan. El argumento esgrimido, en muchos casos, es la privacidad de los infectados y por una cuestión de “confidencialidad médica”. Tampoco la Organización Mundial de la Salud publica un informe sistemático sobre profesionales de la salud contagiados a nivel mundial en relación al resto de la población infectada.

En Chaco, la cifra de personal sanitario afectado superó la mitad de los infectados en toda la provincia, y falleció un profesional de la salud. El mayor número de contagios se dio en el Hospital Julio C. Perrando, el principal de la provincia, cuya propia directora resultó contagiada. En ese establecimiento, clave en el sistema de salud pública provincial, hubo 60 contagios entre personal médico y no médico.

La Rioja y Río Negro también registran un profesional de la salud muerto. Y en la ciudad rionegrina de Cipolletti 14 trabajadores se infectaron en el Sanatorio Río Negro, lo que obligó a su cierre.

En Córdoba, donde los casos positivos detectados entre la población suman 291, el Ministerio de Salud provincial informó que eran 43 los médicos, enfermeros, camilleros y profesionales de distintas áreas contagiados hasta el 25 de abril. La cifra representa el 15%.

Reclamo de los trabajadores

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), reclamaron la instrumentación del Plan Nacional de Protección para los Trabajadores de la Salud, a raíz del avance en los contagios de Covid-19 que -según esa entidad- “ya alcanzó a 500 empleados”.

“Un plan integral requiere Elementos de Protección Personal (EPP) en cantidad y calidad, un programa masivo de educación, el cambio de criterio de casos para permitir testeos amplios entre el personal sanitario y la integración de Comités de Crisis en todos los niveles, con participación gremial”, sostuvo Fernanda Boriotti, presidente de Fesprosa.

El miércoles pasado, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA-Autónoma, tuvieron una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación para llevar la propuesta de “declarar de interés nacional la protección de los trabajadores de salud” y establecer normas de funcionamiento del sistema, capacitación y entrega de elementos de protección personal que permitan reducir al mínimo el riesgo de contagio tanto en el sistema de salud público como en el privado.

Los números totales a nivel país

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, el total de infectados en el país asciende a 4.532, de los cuales 229 fallecieron. El total de personas recuperadas asciende a 1.320 (el 29%), mientras que 2.983 siguen con la infección en curso. En terapia permanecen 164 pacientes.

Respecto a los casos confirmados, 916 (20,2%) son contagios importados, 1.949 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1224 (27%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer fueron realizadas 2.336 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 63.866 test para diagnosticar la enfermedad, lo que equivale a 1.407,5 muestras por millón de habitantes.

Evolución de contagios, fallecidos y recuperados de coronavirus en Argentina

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae viene cubriendo esta pandemia desde sus inicios, con los registros para distintas variables, tanto a nivel mundial como nacional. Al no existir datos abiertos oficiales, la información contenida en informes diarios del Ministerio de Salud de la Nación, así como en conferencias de prensa, es trasladada cada día manualmente a hojas de cálculo. Además, se monitorea diariamente el repositorio de la Universidad Johns Hopkins, de Maryland, Estados Unidos, de donde se obtienen los datos mundiales.

En el caso de esta nota, para confeccionar el mapa del personal de salud afectado, se recurrió a los informes oficiales de las Regiones Sanitarias I y V del ámbito bonaerense, así como a fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y de distintos municipios. Sobre la base de esos datos se calcularon tasas de letalidad, incidencia y porcentaje de positividad de personal de salud sobre el total de afectados.

