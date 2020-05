Policías descontrolados que realizaban tiros serán sumariados

POLICÍAS DESCONTROLADOS

ABUSO DE PODEREl Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía decidieron este sábado abrir una investigación sumaria y administrativa contra dos policías que protagonizaron incidentes cuando prestaban servicios adicionales.El hecho por el que se decidió iniciar un sumario ocurrió en la noche del viernes en la zona sur de la capital tucumana, mientras los efectivos de 25 y 33 años realizaban tareas de seguridad en una empresa de la zona.

