Cafiero: “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al Presidente tampoco”

El jefe de Gabinete se refirió a la polémica por las prisiones domiciliarias y admitió que “la gente sintió inseguridad y angustia” por esas decisiones, pero señaló al Poder Judicial.

La polémica por las liberaciones de presos en el marco de la pandemia motivó un nuevo cacerolazo en algunos barrios porteños y despertó una reacción del gobierno nacional, que se despegó de las decisiones del Poder Judicial y calificó de “mezquina” e “irresponsable” a la oposición por tratar de utilizar la protesta en contra del oficialismo.

“Muchos votantes de Alberto Fernández tocaron la cacerola. Nosotros no lo tomamos como algo en contra del Gobierno, ese es el error de la oposición; la gente está angustiada por estas decisiones, el que tocó la cacerola y el que no, porque nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad”, analizó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a radio La Red.

En esta línea, el funcionario recordó que “el Poder Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso, ni liberar a nadie, no tiene esa facultad. No es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales, eso no está bien”, y agregó que son los jueces “quienes tienen que ser responsables de las decisiones que toman, y si se equivocan tienen que responder, y hay herramientas constitucionales de la democracia que están a disposición”.

Con relación la polémica por la liberación de los presos, la postura del Gobierno había quedado expuesta por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la semana pasada. “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, planteó la funcionaria la semana pasada en declaraciones a radio Mitre.

Por otro lado, Cafiero adelantó que “el coronavirus va a modificar” la vida de los argentinos “durante todo el año” y remarcó que, aunque se relaje la cuarentena, seguirán las medidas de distanciamiento social y las prevenciones para evitar grandes aglomeraciones.

“Independientemente de la cuarentena, el coronavirus va a modificar durante todo el año nuestra vida. Vamos a continuar con distanciamiento, vamos a continuar evitando grandes aglomeraciones, usando el tapabocas y el alcohol en gel. Esto será así hasta que tengamos mucha certeza de que el virus se ha ido”, remarcó.

“Si venimos bien con la cantidad de días en que se duplican los casos de coronavirus, vamos a poder seguir reanudando actividades y por ahí seguir en la misma línea que estamos ahora, que es que cada provincia empiece a reanudar actividades siempre con protocolos de salud y siendo fiscalizadas desde el gobierno nacional”, consideró.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Gabinete se refirió también al reclamo que encabeza la ex ministra de Seguridad y presidenta designada del PRO, Patricia Bullrich, para que los funcionarios de la administración pública se bajen los sueldos. “No sé de qué trabaja Patricia Bullrich. Nosotros estamos trabajando fuertemente a destajo con todos los empleados públicos de la administración nacional para cuidarnos de una enfermedad que está amenazando al mundo. Ni siquiera tenemos tiempo para contestarle”, subrayó el funcionario.