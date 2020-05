“El comercio de Salta está en condiciones de volver a trabajar con la mayor normalidad”, dijo el gobernador

El próximo 10 de mayo finaliza una nueva etapa del aislamiento social y crecen las presiones para que se habiliten más actividades. El Tribuno dialogó anoche con el gobernador Gustavo Sáenz, quien señaló que pidió a Nación que los comercios y otras actividades comiencen a tener un mayor rodaje, pero aclaró que si no funciona se puede volver atrás. En esta nueva etapa también analizarán las salidas recreativas y se profundizarán los controles con quienes regresen a la provincia. “Vamos a flexibilizar lo máximo posible, pero esto no ha terminado, esto recién empieza”, afirmó.

Los comerciantes hicieron un fuerte reclamo para abrir sus puertas porque la situación económica no da para más, ¿desde el Gobierno provincial van a acompañar ese pedido?.

Dada la situación epidemiológica de nuestra provincia, que la logramos con el esfuerzo de todos los salteños, hoy estamos en condiciones de iniciar una nueva etapa en donde las actividades del comercio y los servicios puedan comenzar a desarrollarse con mayor normalidad. Y que, de a poco, cada salteño pueda retomar actividades saliendo del aislamiento. Hoy (por ayer) me comuniqué con el jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, porque nuestra provincia tiene un centro urbano, cuando hablo de esto no solo hablo de la capital salteña, sino de toda el área metropolitana, que es mayor a 500 mil habitantes y el DNU de Nación establece claramente que para las excepciones en estos conglomerados urbanos se necesita la autorización del Estado nacional, y en este caso de Cafiero. Hablé con él y le planteé la situación: nosotros no tenemos circulación comunitaria, no hay circulación viral y que se hace necesario restablecer las actividades económicas y comerciales, por la situación que está atravesando la gente, sobre todo la situación económica. Le planteé que mañana (por hoy) le vamos a hacer llegar una nota para que se pueda reactivar el comercio y algunas otras actividades, con los protocolos que nos permitan sostener el distanciamiento social y seguir cuidándonos con todas las medidas de seguridad y salubridad que se exigen. Son muchos los sectores que necesitan trabajar y producir y salir del aislamiento económico en que están.

Una vez que se presente la nota, ¿podríamos tener novedades esta semana y arrancar el lunes con la nueva etapa?

Creo que sí. La idea es esa, se lo planteé (a Santiago Cafiero) de manera verbal hoy (por ayer). Le dije que no es el mismo caso de Jujuy, ellos no tienen ninguna ciudad con población de más de 500 mil habitantes. Jujuy tiene 700 mil habitantes en total, la mitad de lo que tenemos nosotros. Entonces no tienen ciudades de más de 500 mil habitantes y no tiene esa limitación. El DNU sí nos limita y es por eso que tenemos que pedir excepción, pero también tenemos que mostrar la realidad: acá hubo un esfuerzo muy grande de los salteños, que hoy nos permite pedir que se exceptúen estas actividades, pero también tenemos que tener en claro que así como hoy podemos flexibilizar las actividades, tenemos que saber que mañana podemos volver a la cuarentena. Esto es un tema que no lo manejamos. No sabemos si con el invierno y el frío puede llegar una situación más compleja. Estoy completamente convencido y decidido a plantear que podamos reactivar la economía. Si no tenemos circulación viral, no tenemos circulación comunitaria, por qué no podemos hacer esto.

Las pymes siguen reclamando que no acceden a los créditos bancarios, ¿desde el Gobierno están pensando en otorgar una ayuda?

Personalmente me senté con los distintos gerentes de los bancos y les solicité ejecutividad y menos burocracia en el planteo de los comerciantes para que les puedan dar créditos rápidamente y se había mejorado esta situación, independientemente de eso, mañana (por hoy) voy a decirle a la gente de Economía y Producción y al ministro de Gobierno, que los que tengan problemas los vayan planteando y presentando las carpetas, así nosotros los vamos acompañando en el acceso al crédito que tiene que ser rápido por la situación que se está viviendo.

¿En esta nueva etapa incluirán salidas recreativas o eso lo dejarán para más adelante?

Mañana (por hoy) vamos a tener reuniones con distintos médicos de la parte privada y la pública para evaluar la situación de las salidas de esparcimiento y ver qué deportes podrían contemplarse y una vez que ellos nos indiquen nosotros vamos a tomar las medidas necesarias. Nos encantaría poder habilitar todo, pero tampoco vamos a hacer semejante esfuerzo para después tomar riesgo y que nos terminemos lamentando. Hay que preguntarle a los que entienden y saben sobre este tema. Hoy (por ayer) tuve una reunión muy productiva con la intendenta de la ciudad de Salta (Bettina Romero). Ahora apelamos a la responsabilidad individual y colectiva de la gente. El hecho de que se puedan reabrir (empresas) y dar la posibilidad de que puedan empezar a trabajar e ir camino a la normalidad, vamos a necesitar mucho de la gente. También conversé con otros intendentes y ellos nos presentaron las distintas alternativas con los protocolos necesarios para poder empezar a trabajar y flexibilizar la cuarentena en actividades comerciales y económicas y nosotros estamos de acuerdo que así sea en el interior. Y en capital hemos conversado mucho con la intendenta y los dos estamos convencidos de que hay que flexibilizar y acompañar a todo el comercio que no la está pasando bien en el país y en Salta.

¿Cómo imagina esta nueva etapa?

Pasamos de un momento de mucho miedo y paranoia, a un momento de ansiedad y necesidad de toda la gente. No digo que no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, por eso vamos a insistir con el distanciamiento, el lavado de manos, uso de barbijo y medidas de seguridad y salubridad que necesitamos hasta que esto termine y de la mejor manera posible. Vamos a insistir que los grupos de riesgo se cuiden y salgan lo menos posible. Pedimos que no se utilice el transporte público, que se trate de utilizar otro tipo de transporte. No podemos seguir encerrados y sobre todo los que necesitan trabajar. Nosotros vamos a flexibilizar lo máximo posible, pero también es bueno que se entienda que flexibilizar no significa pensar que esto ya ha terminado, esto recién empieza y por eso si nos cuidamos entre todos podemos seguir adelante. Si no nos cuidamos la situación se puede complicar.

“Muchas veces nosotros capacitamos a la gente para catástrofes, pero nunca para una situación como esta, que ha sorprendido a todo el mundo. Yo me guío por los resultados y los resultados son buenos, somos la sexta provincia más grande del país y estamos entre las provincias sin circulación viral y comunitaria”.

Acá no hay circulación del virus, pero muchos siguen regresando a la provincia, ¿harán más duros los controles?

Después del último caso que tuvimos en Salta. Me encargué de que se conozca en todo el país la falta de control y cómo adulteraban los documentos únicos de transporte y cómo los empresarios inescrupulosos vendían a cualquier precio. Así logramos que desde Nación salga una acordada que determine que los gobernadores sean los que, de acuerdo a un registro único, puedan permitir el ingreso a cada una de las provincias con la seguridad y los protocolos que cada una establezca. Y sepamos quiénes son los que vienen y de dónde vienen. Lo hacemos en toda la provincia, es que aquellos que vengan de afuera tienen que ir sí o sí a un aislamiento, salvo aquellos que puedan pagarse el análisis del PCR, que los habilita a poder ir a sus casas, en caso de que estén en condiciones de hacerlo. Hoy tenemos que controlar a los que vienen de afuera porque acá adentro estamos bien. Debemos extremar las medidas de seguridad y control, y en eso estamos trabajando con los intendentes para poder garantizar los controles.

La semana pasada se habló de las malas condiciones de los centros para personas que hacen la cuarentena, ¿desde el Gobierno hacen una autocrítica por eso?

Nosotros todos los días nos hacemos autocrítica y todos los días nos equivocamos. El mundo se equivocó y se equivoca a diario con este tema. Estamos aprendiendo de los errores que se han cometido en países del primer mundo para no cometerlos y estamos intentando hacer lo que mejor hicieron en el primer mundo, para que nos vaya lo mejor posible. Muchas veces nosotros capacitamos a la gente para catástrofes, pero nunca para una situación como esta, que ha sorprendido a todo el mundo. Yo me guío por los resultados y los resultados son buenos, somos la sexta provincia más grande del país y estamos entre las provincias sin circulación viral y comunitaria. A todas las otras provincias le vino gente de afuera con el virus y muchos no pudieron o no supieron controlarlo.

¿Piensa que el sistema carcelario de Salta está en condiciones de tener a los presos y evitar contagios?

Yo dije que me parecía una falta de respeto a la gente y hacia la democracia utilizar o pretender utilizar, por parte de algunos jueces, esta situación como para liberar masivamente a los presos. Me parece que hay que garantizar las medidas de seguridad y salubridad para aquellos que así lo requieran. Celebro que la Justicia salteña no haya avalado este tipo de autorizaciones masivas. No estamos en condiciones de controlarlos si van a domiciliaria.

Fuente: El Tribuno