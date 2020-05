Malvivientes atacaron a un cadete que estaba trabajando

Ocurrió este miércoles al mediodía en el barrio Belgrano (calle Lamadrid al 3.300). Malvivientes atacaron a un cadete que estaba trabajando. La cámara de seguridad del comercio registró el momento en que el delincuente saca un arma y lo apunta para despojarlo de sus pertenencias.

