Tapia “Tenemos el compromiso que los ascensos se diriman en un campo y no en un escritorio”

El fútbol argentino no es ajeno al difícil momento que se está viviendo en el país por los golpes del coronavirus y Claudio Tapia, como máxima autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sabe que se vienen tiempos complicados.

“Las autoridades de salud tomaron la determinación de la cuarentena. Se había jugado la primera fecha de la Copa de la Superliga. El pais entró en cuarentena y priorizamos la salud antes que nada. Cada club lo viene manifestando el total compromiso. Está por sobre todas las cosas. Brindando instalaciones para ayudar a las diferentes necesidades, desde lo sanitario, acondicionando sus sedes, o dándoles alimentos a los que menos tienen. El fútbol cumple un rol social importantísimo”.

“Ojalá que el fútbol pueda volver de la manera que tiene que volver, porque quiere decir que hemos combatido la pandemia que tiene en vilo a toda la ciudadanía. Es más problemático cuidar la salud y la vida, los clubes vienen asumiendo un compromiso económico y cumpliendo. En mayo se van a pagar los sueldos. Hay 40 mil empleados, no 4 mil. Vélez tiene 50 empleados, Boca 1080. Te puedo decir los de todos. Tenemos que ser solidarios entre todos, porque si no es muy difícil en cumplir”.

“En Superliga, finalizado el primer torneo, ningún equipo había descendido matemáticamente. Todos tenían posibilidades. Quedaba por definirse. Si descendían equipos que deportivamente no habían tenido la posibilidad de jugar, estaba muy mal. Cuando descendés tenés el descenso deportivo y el descenso económico. Con contratos impagables de Primera a la B con derechos de televisión menores y te desangrás. Ya para mantener la categoría hiciste un esfuerzo económico que no es normal. Y cuando descendés, vas a percibir menos y con contratos altos. Son dos descensos. Institucionalmente, te destroza. Si no volvés al año, es muy difícil. Entonces se tomó esta decisión que no querían todos pero va a ayudar a las instituciones para sobrellevar una crisis que no va a ser de tres o cuatro meses. Será dura”.

“Sin duda, 22 o lo que decidan los cuerpos colegiados. Las ligas importantes del mundo. Por eso íbamos a ir a 20. La crisis económica te lleva a eso. Para algunos antipáticas. Para la mayoría, de que no haya equipos quebrados. No veo en esta gestión sociedades anónimas. Clubes que quiebren es posibilitar sociedades anónimas y nosotros estamos para que las instituciones sigan con roles sociales y actividades, más contención. Con todo lo que brindan. Esas son las instituciones que acompañamos”.

“¿Quién dijo que 54 equipos no van a jugar? El boletín oficial es muy clarito. Dice que los torneos, cuando las autoridades lo permitan, se van a jugar los ascensos deportivamente. No sabemos qué tiempo vamos a disponer, pero sí los vamos a jugar. Tenemos el compromiso que los ascensos se diriman en un campo y no en un escritorio, porque los torneos no estaban completados, no había un campeón. Cuando las autoridades digan cuándo vuelve el fútbol y cuándo puede reunir, lo vamos a jugar con el consenso de todos”.

“Hay dirigentes buenos, regulares y malos. En todos los órdenes. Funcionarios, políticos. Tenemos que trabajar todos. Se van a realizar auditorías para que los clubes estén saneados y se van a jugar con promedios para que cuando termine la temporada sin descensos, los clubes que tengan que descender desciendan. Para que deportivamente sea exigible y que los clubes tengan la motivación de ganar aunque no haya descensos, el torneo dará una herramienta. Los clubes van a tener que cumplir. Hay clubes que deben cinco meses. Yo fui dirigente gremial y nunca vi que que le deban dos o tres meses. O por que incorporan con un libre deuda que emite el gremio y nosotros permitimos que incorporen. Entonces, tenemos que ser conscientes. Si hay permisividades, por algo es. Si hay clubes que deben tres o cuatro meses, por qué se permite. Si hay un fair play financiero. Estos clubes estaban en la Superliga y debían ser auditados. El 19 de mayo, en una Asamblea, van a volver a la órbita de AFA. Será histórico e importantísimo. El fútbol argentino va a necesitar de todos los dirigentes trabajando en conjunto. Tuvimos la capacidad de juntarnos y tomar la decisiones que tomamos”.

“¿Qué hicieron en el mundo los futbolistas? En el mundo hay una realidad económica. Si la CGT firma con la UIA una quita. No es simpático, pero priorizan la fuente de trabajo. Las empresas de transporte que cruzan las fronteras no están trabajando y los trabajadores quieren la continuidad laboral. Es en el mundo. No son decisiones simpáticas. En el mundo lo están haciendo para cuidar la industria del fútbol. Si no sabemos cuándo volvemos, no podemos seguir pagando lo mismo. Es la sábana corta. No vamos a poder. Tenés 39 mil empleados. No miremos sólo una cosa. El club lo abre alguien, el utilero trabaja. El club lo limpia alguien. El pasto y las canchas es hecho por alguien. Eso hay que entender. ¿Y la segunda economía del fútbol? ¿Cuántos taxi, remises, colectivos trabajan? ¿Cuántos estacionamientos? ¿Cuántas gaseosas, helados, golosinas? Los que venden banderas, gorras, choripanes. Hagamos un análisis de todo. Y es esa gente que vemos colas para hacer un plan y cobran diez mil pesos. No es una apiolada de los dirigentes. El mundo va en ese sentido. Al fútbol tenemos que cuidarnos entre todos. Todos tenemos que poner algo. No vamos a poder abrir cuando quieran que vuelva. Si hay 150 clubes anotados para recibir una ayuda y es para 40. Ya tenés un riesgo más. Son todas situaciones que algunos no la ven, pero la industria es una sola. Y no hay otros recursos”.

“Soy un convencido que los grupos consiguen los títulos. Si vos conducís y tenes un buen grupo, es más fácil ganar cosas que perderlas. Vi cosas en Scaloni antes de la Copa América. Las hablamos con Menotti. Entendió lo mismo. Muchos del comité pensaban que no podía ser y vieron lo que uno venía viendo y tomaron la decisión. Se conformó un cuerpo técnico con mucha capacidad, con ex jugadores de la Selección representativos de Juveniles y Mayores. Trabajan muchísimo con un profesionalismo asombroso. Lo he visto y vivido. Antes de que fuera el DT confirmado, vi muchas cosas. Después las vio Menotti, los otros dirigentes. Y los resultados nos acompañaron. Si nos hubiera ido mal en la etapa previa a la Copa, yo creo que hubiera sido otro. Realmente, por cómo somos los argentinos, el cuestionamiento hubiera sido grande y me habrían matado a mí. En la Copa América todos nos vinimos con la sensación que Argentina estaba para más. Post Copa América, siguió evolucionando y hasta jugando entre la 23 y la Mayor, con una generación y un recambio del proyecto, con Selección para ocho o diez años más. Con un recambio que nunca se hizo. Por eso, estoy muy contento con todas las Selecciones. En Juveniles protagonismo nuevamente, en Femenino hemos clasificado a un Mundial. Tenemos Sel. Femenina Sub 15, Sub 17 y Sub 20. No teníamos eso cuando asumimos. Hoy tenemos 21 selecciones funcionando con futsal, fútbol playa. Salimos campeones de mundo, sudamericanos, un sub 20 con fútbol playa, una final en futsal femenino. Hemos logrado títulos con selecciones juveniles en sudamericanos. Recuperamos protagonismo y roce a nivel internacional. Hoy nos invitan a jugar, antes teníamos que llamar para ver si podíamos ir para que las selecciones puedan ir a jugar. La Selección Femenina llevaba dos años sin jugar. Este año se vencieron los contratos de los entrenadores de las juveniles y se les pudo renovar a todos. Eso marca un proyecto, que antes no lo teníamos. Cuando asumimos, le pagábamos a tres cuerpos técnicos: Martino, Bauza y Sampaoli. Eso es pasado, muestra que la AFA está en una situación es prioridad. Hemos iniciado un recambio importante a nivel general. Argentina tiene un proyecto saludable para diez o doce años”.

“Sin duda, es el mejor jugador del mundo. Poder contar con él nos alegra a todos. Es importantísimo”.

