Video | Con el aislamiento bajaron las enfermedades respiratorias

Bronqueolitis y neumonía

El Dr. Osmar Capolungo habló del virus sincitial respiratorio que provoca bronquiolitis en los más chicos y otras enfermedades respiratorios en los más grandes. Sus complicaciones pueden llevar a la neumonía. El profesional nos cuenta cómo cuidarnos y prevenir, síntomas y dónde acudir.

