VIDEO: denuncian las malas condiciones laborales en Defensa Civil

El delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Guillermo Altamira, expuso las malas condiciones edilicias y sanitarias en las que los trabajadores del Centro de Comunicación de Defensa Civil de la Provincia padecen desde hace tiempo, sin encontrar ningún tipo de respuesta de parte del Gobierno.

“El personal de la Línea 103 debe cumplir sus tareas en un edificio que no ofrece ninguna comodidad, pero lo más grave en estos momentos, en tiempos de pandemia de coronavirus, es que la dirección no les entrega los elementos de seguridad necesarios para evitar contagios”, dijo Altamira. Como ejemplo, dijo que los barbijos son adquiridos por los mismos empleados y que no cuentan con un servicio de limpieza de las instalaciones.