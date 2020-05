Video | Italia: La ira del alcalde de Milán por la cantidad de personas en las calles

En dos meses de emergencia , Beppe Sala nunca ha estado tan furioso. Pero ahora, frente a las imágenes que él llama “vergonzosas” de los Navigli que han regresado a la multitud para el aperitivo de Milanese incluso “sin máscara”, el alcalde lanza un “ultimátum” a la ciudad: “O las cosas cambian hoy, no mañana, o tomaré medidas y cerraré el Navigli “o todos los lugares en riesgo de reunión.

Es un Milán que, para decirlo en palabras de las enfermedades infecciosas primarias del saco de Milán Massimo Galli “es una bomba” lista para (re) explotar, observó el especial. Si las infecciones comienzan a aumentar nuevamente, el temor es tener que cerrar inmediatamente la Fase 2.

El alcalde lo sabe y usa palabras duras en su mensaje diario enviado a través de las redes sociales desde Palazzo Marino. También porque, dice, está en juego la recuperación y el trabajo que sirve sobre todo para detener otra crisis, la económica y la social. “Cuando hay que agradecer a los milaneses por su comportamiento virtuoso, siempre soy el primero en hacerlo y también me gusta. Pero hay momentos en los que está enojado y esta es una de esas: las largas imágenes de ayer los Navigli son vergonzosos “, el debut.

El caso, de hecho, es el del Navigli que, ayer por la noche, solo cuatro días después del inicio de la Fase 2, volvió a llenarse. Demasiado. Y es aquí donde los contagios y muertes de la Fase 1 se encuentran con la necesidad de volver a levantarse: “Para mí también es deprimente volver a explicar cuál es la situación, pero lo digo nuevamente: no solo estamos en crisis desde el punto de vista de la salud, y hemos visto cuánto ha afectado la pandemia a esta ciudad, pero estamos en una profunda crisis socioeconómica. Milán necesita volver a trabajar, este es el punto. No es un hábito volver a reabrir, es una necesidad y lo soy y lo seré siempre del lado de las familias que luchan para llegar a fin de mes, yo estoy del lado de aquellos que van a trabajar para no divertirse “.

El problema, esta vez, se refiere a la vida nocturna que ha vuelto de manera excesiva. Y en este caso, el alcalde está más decidido que nunca a poner freno: “No permitiré que cuatro revoltosos sin máscara, uno al lado del otro, cuestionen todo esto. Podríamos haber estado inconscientes, no habernos enterado completamente hace dos o tres meses y también “Lo he estado. Pero ahora no, después de todo lo que hemos visto”. Pero, desde parques hasta lugares deportivos, toda la ciudad debe respetar las reglas.

Fuente: La República