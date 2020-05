La Aguadita: Jugaban al fútbol violando la cuarentena y llegó la policía

Ocurrió este fin de semana en un complejo de canchas de fútbol en la localidad de La Aguadita. Un grupo de personas jugaba al fútbol violando la cuarentena y de repente aparecieron dos patrulleros de la policía. Todos buscaron sus vehículos para escapar de las autoridades. Unas personas del lugar lograron filmar el momento.

Posted by Los Primeros Tucuman on Sunday, May 10, 2020