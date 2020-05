VIDEO: los docentes privados están en serios aprietos al no poder cobrar sus haberes

Sin el dictado de las clases presenciales por la pandemia de coronavirus, los docentes cumplen tareas desde sus hogares de manera virtual pero no son correspondidos con el pago en tiempo y forma de sus sueldos. Esa es la dura realidad por la que atraviesan los maestros y profesores del sector privado, que en un 80% no cobraron el mes de abril. Tampoco pudieron percibir una diferencia salarial del mes de marzo.

Según Bernardo Beltrán, titular de la seccional Tucumán de SADOP, “apenas el 20% ha pagado con fondos propios, el 50% lo hace en partes y el 30% todavía no ha pagado los sueldos de abril y en algunos casos debe los de marzo”. El dirigente observó que hay una alta morosidad en el pago de las cuotas, tanto por aquellos padres que no pueden pagarlas o porque prefieren destinar esos recursos a otros gastos mientras sus hijos no asisten a los establecimientos.

Beltrán manifestó que a nivel nacional la dirigencia elevará un pedido al Gobiero Nacional para que contemple la entrega de un préstamo o una ayuda económica a los colegios privados, para que puedan pagar los sueldos a los docentes del sector privado.