El kilo de pan podría costar hasta $100 en Tucumán

El aumento de los insumos en la cadena de producción del pan llevará a que este miércoles la Cámara de Panaderos de la Provincia analice una suba en el producto, que rondaría entre el 7% y el 10%.

El titular de la asociación, Pablo Albertus, explicó a LA GACETA que las medidas están enmarcadas en la crisis que atraviesa el sector, y que fueron reflejadas en un comunicado reciente de la Federación Argentina que nuclea a la industria de la panificación.

“Venimos sufriendo aumentos en la materia prima. Hubo un incremento del 100% en huevos, del 50% en margarinas, un 10% en azúcares, y un 15% harinas y en otros insumos. Esto se suma a que las ventas han caído por la pandemia, lamentablemente. Por ejemplo, todo lo que es pastelería se ha perdido prácticamente en las panaderías, porque la gente no ve los productos en vidriera y directamente no los compra, y son alimentos perecederos”, señaló Albertus.

En este contexto, la comisión directiva de la Cámara local se reunirá pasado mañana para analizar, con asociados y contadores, cuál es el porcentaje de aumento que se va a sugerir, y que también se observará en otras provincias de la región. “Puede estar en un rango del 7% al 10%. Será en el corto plazo, y es probable que se concrete de esta semana a la otra. Lamentablemente tenemos que acomodar los precios. No es bueno, porque las ventas han caído. Para colmo, la clandestinidad, que no garantiza las condiciones sanitarias mínimas, se ha cuadriplicado”, indicó Albertus.

De este modo, el kilo de pan pasaría a rondar los $100 en la provincia, aunque se trata de un valor de referencia.

El referente del sector sostuvo que en Tucumán la actividad genera unos 15.000 puestos de trabajo registrados. “No hemos tenido ninguna asistencia del Estado nacional en cuanto a salarios, porque estuvimos trabajando (durante la cuarentena, por ser un servicio esencial), y por ello se considera que no necesitamos de subsidios para el pago de sueldos. No obstante, la situación es crítica. No es lo que queremos, pero hay que reajustar el precio para solventar gastos de electricidad, de personal y el pago de impuestos, entre otros costos básicos para funcionar”, señaló el empresario.

Albertus aseveró que hace cinco meses no se produce un ajuste en los precios. “Estamos en un proceso inflacionario y no nos podemos olvidar de eso. Si nos quedamos en el camino, no podemos cubrir los costos. Cuando suben las materias primas, es razonable que nos reacomodemos en ese sentido”, destacó.

