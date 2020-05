Renunció la funcionaria que organizó una fiesta para sus hijos en plena cuarentena

El video de un cumpleaños en plena cuarentena generó repudio generalizado, que se potenció cuando se supo que la que organizó el evento era funcionaria del municipio de La Paz, en la provincia de Mendoza, informó Clarín.

Este lunes, el intendente de esa localidad, Fernando Ubieta, confirmó que aceptó la renuncia que presentó la ahora ex funcionaria, que además fue imputada por la Justicia por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Quiero Informar a los vecinos de La Paz y a la comunidad en general, que he decidido aceptar la renuncia de la funcionaria, Patricia Mercado, debido a que la misma violó la cuarentena al festeja el cumpleaños a sus hijos”, escribió Ubieta en su cuenta de Twitter, en un hilo en el que lamentó la salida de la mujer.

“Lamento mucho tener que tomar esta decisión, primero y principal porque se la calidad de persona que es Patricia y del trabajo importantísimo que estaba llevando adelante. Desde hace dos meses aproximadamente, hemos puesto todos los esfuerzos y recursos, económicos y humanos, al servicio de prevenir y cuidar a los ciudadanos del Departamento de esta pandemia que azota al mundo, la mejor decisión en este contexto es la que hemos tomado”, afirmó el jefe comunal, que asumió en diciembre y forma parte del kirchnerismo.

Mercado y su marido decidieron organizar una fiesta familiar de cumpleaños a sus hijos, de 15 y 18 años. Ellos, junto a su tío, dueño de la casa donde se realizó la celebración, fueron imputados por al Justicia.

La fiscal de Instrucción Mariana Cahiza los imputó el sábado a la noche por haber incumplido el artículo 205 del Código Penal, que reprime con “reclusión o prisión de tres a 15 años” al que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Fueron los vecinos de La Paz, una localidad situada a 145 kilómetros de la capital de Mendoza, los que alertaron a la Policía porque se estaba realizando una fiesta en la casa de Norberto Mercado, donde había varios invitados y música.

Al llegar al lugar, los policía constataron que efectivamente en la casa del tío de la funcionaria hacían un festejo en la había varias personas de diversas edades, que según un video que circuló por redes sociales, no usaban barbijos.

Además, se había​ contratado un servicio de música y fotografía, actividades que el Gobierno no habilitó en la pandemia.

La defensa de la ex funcionaria

A través de una carta dirigida a Ubieta, Mercado dio detalles de “la fiesta” y defendió su actitud, aunque presentó la renuncia al cargo de Coordinadora de Relaciones Institucionales.

“Por motivo de cumplir 15 y 18 años de mis hijos, tomamos la determinación de que pudieran a las 00hs tirarles como es tradición huevos y harina, eso solo duraría no más de una hora lo cual fue efectivamente así”, comenzó relatando la funcionaria.

Por otro lado, desmintió las versiones que circularon por algunos medios de comunicación: “Jamás se pensó en realizar una mega fiesta como se difamó en publicaciones de un diario llamado MEMO, no había DJ, ni alcohol, sí una empresa de fotografía”.

“Sabía que me exponía y me responsabilizó por lo sucedido, solo me dejé llevar por el sentimiento y amor de madre”, argumentó.

Por último, presentó la renuncia a su cargo: “Renuncio al puesto de Coordinadora de Relaciones Institucionales considerando que he faltado a una norma y le pido disculpas por no