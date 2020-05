Daniel Angelici sobre Tapia “AFA está dirigida por algunos amigos del ascenso”

Daniel Angelici rompió el silencio en Radio Rivadavia y habló, entre otras cosas, de su distanciamiento de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), la relación con Claudio Tapia, la finalización de la Superliga y su futuro político, aunque ya no en el fútbol.

“Fue por un camino que no habíamos acordado”, aseguró Angelici sobre Tapia y habló de un “acuerdo” en el que la AFA iba a tener un presidente surgido del ascenso pero con la creación de la Superliga para la Primera División: “Hoy se está rompiendo”

“Hoy no apoyaría a Tapia, pero ya no soy más nada en el fútbol. Hace un año que no voy a AFA”, expresó Angelici y afirmó que la entidad “está dirigida por algunos amigos del ascenso”.