VIDEO: los reclamos por las facturas de Edet deben hacerlo ante el ente regulador

El legislador Eduardo Cobos, titular de la comisión de Energía de la Legislatura, manifestó que los usuarios de Edet que consideren que las factura que deben pagar no corresponde por su excesivo monto deberán recurrir al ente regulador para analizar el caso. El parlamentario sostuvo que las últimas leyes nacional y provincial son muy beneficiosas para la gente y habrá que recurrir a ellas para hacer valer los derechos de la gente.

“Acá lo que pasó aparentemente, es que la empresa hizo anticipadamente las boletas, aplicando un estimativo de consumo al año anterior y hoy eso no sería lo adecuado, teniendo en cuenta que muchos locales comerciales están cerrados y por ende, no podrían pagar lo que no consumieron”, dijo Cobos.

El legislador apuntó que cualquier persona o usuario que haya recibido una boleta de luz que no pueda pagarla, debe realizar el reclamo ante el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) o bien hacerlo vía wasap al número 3815213884.