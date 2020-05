Unanimidad política en San Juan: la provincia podrá endeudarse hasta con $8 mil millones

Los diputados de la oposición sanjuanina acompañarán el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados, en el que pide la autorización para endeudarse hasta un máximo de 8 mil millones de pesos, que es el límite al que puede acceder la provincia de acuerdo a la ley de Responsabilidad Fiscal.

Así las cosas, el pedido del Ejecutivo será acompañado por la Cámara en pleno.

“Lo hacemos en virtud de la situación actual. Son momentos difíciles“, dijo el diputado de Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky. El legislador agregó que una vez que la Provincia defina si será a través de un préstamo o la emisión de un título de deuda, como Letras del Tesoro provincial, pedirán conocer los detalles.

“Hoy el foco está puesto en la construcción, en que nuestra provincia supere esta emergencia sanitaria, por lo que estamos dispuestos a acompañar toda medida que requiera de nuestro apoyo, siempre desde la transparencia, las cuentas claras, vamos a solicitar pedido de informes, rendiciones y debatir el destino de los fondos para alcanzar el objetivo que hoy une a los sanjuaninos“, agregó Enzo Cornejo.

Por su parte, desde el bloque Actuar coincidieron también apoyarán al oficialismo. “Vamos a acompañar ese pedido, teniendo en cuenta la situación actual, el poder llevar a cabo el pago de sueldos, de proveedores, viendo que otras provincias están intentando acceder a créditos“, aseguró Gustavo Usín, diputado provincial, en declaraciones al programa ‘Demasiada Información’ (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

La iniciativa ingresó ayer en la Legislatura y se tratará en la sesión de mañana. Si bien el Gobierno busca el aval para el total de esa suma, la ministra explicó que “no la vamos a usar de entrada. La primera toma de deuda será por 3 mil millones. Y la idea es no llegar al total. Esperemos que las finanzas puedan recuperarse. Todo va a depender de la situación de emergencia sanitaria“. No obstante, la ministra remarcó que los salarios y pago a proveedores están garantizados hacia adelante.

FUENTE: Diario de Cuyo