Coronavirus en Argentina: en el peor día de la pandemia, se registraron 23 muertes en las últimas 24 horas

El gobierno nacional confirmó 15 muertes nuevas por coronavirus con respecto al parte verpertino difundido anoche. El salto representa un nuevo récord en los informes matutinos que suele encabezar la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

De hecho, fuentes oficiales reconocieron a Infobae que este jueves se demoró la difusión del reporte -que se transmite todas las mañanas a través de YouTube y otros canales de comunicación de Casa Rosada- porque las autoridades sanitarias estaban terminando de procesar la información que es cargada en el sistema por las diferentes provincias. Además, a diferencia de otras ocasiones, no hubo médicos invitados para difundir información vinculada a diversas facetas de la emergencia sanitaria.

Si se toman los datos de las últimas 24 horas, la cantidad de muertos en un día fue de 23, la más alta desde que comenzó la pandemia.

El total de fallecidos asciende a 344. El aceleramiento de casos positivos (6.879) y de fallecidos alertó a los expertos sobre la posibilidad de que el país se encamine finalmente hacia el pico de la enfermedad.

“En relación al número total de fallecidos, 259 son de AMBA y eso representa el 70 por ciento”, aseguró Vizzotti

“Es importante compartir un indicador que vemos todos los días, que es la tasa de letalidad: muertes por coronavirus sobre casos confirmados. Esa letalidad se mantiene en torno al 5%”, agregó la funcionaria.

“A medida que tengamos un número de casos que aumenta, el número de fallecidos va a aumentar, por eso lo que tenemos que mirar es esa tasa de letalidad, que se encuentra estable y sobre el que tenemos que seguir trabajando”, completó.

Según se informó, las muertes registradas en las últimas horas son:

– Ocho mujeres.

Cinco de 86, 89, 74, 71 y 105 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Tres de 76, 65 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires

– Siete hombres.

Tres de 71, 80 y 81 años, residentes en la provincia de Buenos Aires.

Cuatro de 71, 66, 69 y 77 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Nueva definición de caso sospechoso

Ayer, el Ministerio de Salud informó una modificación del concepto de caso sospechoso. Bajo ese término se agrupan las características que debe presentar un paciente para ser sometido a un test PCR.

El cambio producido apunta a dos focos sensibles donde se han producido muchos casos en los últimos días: villas de emergencia y geriátricos. También incluye a las unidades del servicio penitenciario y se extiende al personal de salud y a las fuerzas de seguridad que prestan tareas durante la pandemia.

La novedad protocoliza una situación que de hecho se estaba dando en algunas residencias para mayores y barrios de emergencia del Área Metropolitana (villas 31 y 1-11-14) donde el gobierno nacional había comenzado a realizar testeos masivos para aislar posibles focos de contagios y garantizar la asistencia sanitaria pertinente.

Según informó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, desde ayer la definición de caso sospechoso incluye a los siguientes grupos:

– Personas con fiebre de 37,5 grados junto a tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o una alteración del gusto o del olfato. Los síntomas deben estar asociados a un antecedente de viaje (cada vez menos porque las fronteras están cerradas) o en una persona que resida en un área de transmisión comunitaria.

– Personal de salud, fuerzas de seguridad, residentes de establecimientos de comunidad cerrada (geriátricos, unidades del servicio penitenciario), habitantes de barrios populares con dos o más síntomas (fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o dificultad en olfato o gusto).

Se define como barrios populares aquellos donde más del 50% de sus habitantes no tiene título de propiedad y hay dificultad para el acceso a dos o más servicios.

– Personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus y manifiesten uno de los síntomas.

– Si hay una alteración del gusto o del olfato reciente sin causa aparente, se promueve el aislamiento y el testeo a los tres días.

– En lugares con transmisión comunitaria, personas con diagnóstico de neumonía y un cuadro en el que no puede ser detectada la etiología.

– Personas con afecciones respiratorias agudas graves sin etiología incluso en áreas donde no hay circulación comunitaria del virus.

Otras estadísticas de la pandemia

– Del total de casos (6.879), el 49% son mujeres y el 51% son hombres.

– A la fecha, el total de altas es de 2.385 personas.

– Ayer fueron realizadas 3.199 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 93.673 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.064,3 muestras por millón de habitantes.

– El número de casos descartados hasta ayer es de 71.209 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

– Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 41 años.

Fuente: Infobae