(Video) Jorge Asís había anticipado que los billetes de $5000 ya estaban hechos

Jorge Asís reveló que los billetes de 5.000 pesos ya fueron impresos y el gobierno no quiere reconocerlo para “que la cuestión de la inflación se note tanto”. Lo hizo el miércoles 13 en el programa de Animales Sueltos.

Citando fuentes confidenciales, el analista político y escritor aseguró “las maquinitas de los billetes crocantes siguen funcionando” y que el gobierno de Alberto Fernández ya imprimió los nuevos billetes. “Dicen que no, pero los billetes están ya hechos en la Casa de la Moneda, y si no los quieren largar es porque no quieren que la cuestión de la inflación se note tanto, pero no tienen otra alternativa porque los cajeros ya no dan.

Los billetes de 5000 ya están hechos y van a decir que no, pero son necesarios porque no saben ni regalar plata”, aseguró Asís. Entrevistado en el programa Animales sueltos (América TV), Asís además analizó el curso de la renegociación de la deuda, tema que considera “muy complejo”: “Alberto Fernández no solo se tuvo que cargar el coronavirus, y le fue muy bien, sino que ahora se tiene que cargar el tema de la deuda, porque ese tema hoy lo lleva adelante el presidente de la Nación”. “Para resolver esto, necesitabas una cuestión técnica, no tenías que malvinizar la cuestión. Tenía que tener un tipo técnico que sepa negociar y con poder político.

Alberto no tiene otra alternativa de seguir con Martín Guzmán”. “Hubo mala praxis”, aseguró Asís, y agregó: “Hubo mala praxis pero nadie te va a aceptar que lo hubo, lo van a tener que aceptar porque no es momento de hacer cambios”. El analista opina que “alguien le va a tener que decir: Alberto Fernández búsquese alguien que sepa para resolver el default que nadie quiere”, en detrimento de la gestión mantenida hasta el momento por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Asís opina que “fue muy mal toda la negociación de la deuda” y que “la cuestión es muy compleja”. “Para resolver esto, necesitabas una cuestión técnica, no tenías que malvinizar la cuestión”, agregó Asís. “No era por ese lado, tenía que tener un tipo técnico que sepa negociar y con poder político. Alberto no tiene otra alternativa de seguir con Martín Guzmán”.

El gobierno nacional, opina, necesita “alguien que sepa negociar, de la magnitud de Martín Redrado, de Daniel Marx o de Guillermo Nielsen” porque, de lo contrario, “Argentina puede irse al default más estúpido de su historia”.

Fuente: PerfilJorge Asís