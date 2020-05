Shell denuncia un intento de estafa de combustible gratis que circula por WhatsApp

La empresa Shell Argentina informó que se está utilizando su marca e imagen en la web para la propagación de una campaña de captación de información de manera maliciosa. La misma consiste en que las personas envíen determinados datos para conseguir un supuesto bono de combustible gratis por tres meses, dentro del marco de cierta flexibilización del aislamiento social por COVID-19.

La misma está circulando por WhatsApp, principalmente, y son muchos los que han caído. “Queremos manifestar enfáticamente que esto es falso y el sitio en cuestión no es una página de nuestro dominio. Solicitamos a todos nuestros clientes y a la población en general estar atentos y no compartir sus datos, de modo de no ver vulnerada su privacidad con este tipo de acciones promovidas de manera ilegitima“, informaron desde la empresa.

Según han reportado varios lectores a este medio, el mensaje que les llegó a su celular de amigos y familiares en los últimos días fue el siguiente: “Combustible gratuito para los trabajadores! Me encantó“. El mismo estaba acompañado de un enlace web.