Causa Espinoza: Pasaron a disponibilidad a los policías que participaron en el operativo Rodeo Grande

DESAPARICIÓN EN EL CAMPOEste es el último recorrido que los vecinos y familiares de Luis Espinoza reconstruyen antes de su desaparición. Aseguran que lo hirió la Policía, lo arrastró por el monte, lo subió a una camioneta y lo tiraron en la cola del frontal. Los Primeros reconstruyó junto a los lugareños este último trayecto. La desaparición ocurrió el viernes 15 de mayo a las 4 de la tarde, cuando Luis fue abordado por Policías de la localidad de Monteagudo que venían persiguiendo a otros lugareños tras una carrera de caballos.(Debido a que la zona no tiene cobertura de Internet, el recorrido fue grabado. Este es el video original)

Posted by Los Primeros Tucuman on Monday, May 18, 2020