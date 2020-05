Dólar hoy: el blue cae a $123 y acumula una pérdida de 11% en dos ruedas

El dólar en el mercado libre se negocia este martes con una fuerte baja de cinco pesos o 3,9%, a $123 para la venta, con lo que el dólar libre suma una baja de 15 pesos o 10,8% en dos ruedas de la semana.

Mientras, sigue estabilizada en torno a los $119 en la paridad bursátil del contado con liquidación.

El mercado financiero argentino atraviesa ruedas más distendidas, ante el avance del diálogo entre el Gobierno y los acreedores de deuda en dólares, a días de expirar el plazo límite del 22 de mayo para alcanzar un acuerdo.

Este martes la divisa es ofrecida en el mercado mayorista con un incremento de nueve centavos, a 67,91 pesos. En el transcurso de 2020 aumentó un 13,4 por ciento.

Cabe señalar que los montos operados en las últimas ruedas en el segmento de contado (spot) son inferiores a los USD 200 millones, muy bajos si se considera que en el segundo trimestre del año se atraviesa el período en el que se concentra la liquidación de exportaciones del agro.

Desde Research for Traders atribuyeron el descenso de los tipos de cambio implícitos a “las nuevas medidas del BCRA para frenar la suba del dólar, sumado a esto las expectativas positivas en relación a las negociaciones para la reestructuración de la deuda”.

La brecha cambiaria entre el oficial y el liqui sigue cerca de 75%, mientras que con el blue se acorta este martes a 81%.

Para desincentivar la demanda de dólares, el Banco Central dispuso que todos los plazos fijos tienen una tasa mínima garantizada, tanto los efectuados por personas como los de empresas, y sin límite de importe. La tasa nominal anual (TNA) será del 26,6%, que significa una tasa efectiva mensual de 2,22 por ciento.

Además, el Central comunicó que desde el lunes entró en vigencia el incentivo para los bancos que tomen depósitos de interés variable (DIVA) ligados a la cotización de cereales y oleaginosas, para promover mayores liquidaciones del agro. “Esto permite garantizar el valor a los exportadores que liquidan sus cosechas”, subrayó la entidad.

“En plena negociaciones de la deuda, con un riesgo de default muy alto junto a las complicaciones del panorama económico en general, no se descartan nuevas subas en las próximas ruedas”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones, cuando “cada nueva restricción no hace más que alimentar la incertidumbre de un mercado que se resguarda en el dólar financiero a la espera de definiciones en el plano de la deuda”.

No obstante, en un informe de GMA Capital observaron que “semejantes niveles de brechas del Contado con Liquidación y el informal son comparables con los vigentes al final ‘década perdida’ de 1980, cuando la hiperinflación hacía estragos sobre nuestra economía.Con una mirada histórica, el dólar financiero está en máximos de casi 20 años, pero esto no alcanza para garantizar que no siga su escalada”.

Las reservas internacionales del BCRA alcanzaron el lunes los USD 43.047 millones, el monto de activos brutos más bajo en tres años, desde los USD 39.884 millones del 25 de enero de 2017.

El descenso en el nivel de reservas brutas fue impulsado en el último mes por el retiro de depósitos en dólares. Desde el lunes 20 de abril, cuando se flexibilizó la cuarentena para la atención al público en los bancos, salieron del sistema financiero cerca de 1.100 millones de dólares.

En tanto, los depósitos en dólares retrocedieron al nivel más bajo desde el 7 de noviembre de 2016. Los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se redujeron unos USD 1.115 millones o un 6,1% desde los USD 18.289 millones del viernes 17 de abril, antes de la flexibilización de la atención al público en bancos, a los USD 17.174 millones del 14 de mayo.

