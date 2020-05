VIDEO: la atención en Anses sigue de manera virtual en forma intensa

En Tucumán la atención de la Anses sigue siendo virtual, sin atención presencial en sus oficinas, con todas las herramientas electrónicas disponibles y la línea telefónica 130. Lo confirmó el director de la oficina local, Enrique Salvatierra, quien destacó que nunca se interrumpió la atención a los interesados desde que se instaló la cuarentena por el coronavirus.

En cuanto al pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), Salvatierra expresó que en el caso particular de los beneficiarios que cobran en la Capital, seguirá haciéndose por medio de la Caja Popular de Ahorros en el Hipódromo, mientras que en el interior, lo hacen las oficinas del Correo Argentino. Aclaró que los que no pudieron recibir los $10 mil por el paro de colectivos, el funcionario manifestó que “el dinero está a resguardo para que lo cobren cuando así lo puedan hacer dentro de las próximas 24 horas al día fijado. Después de ese tiempo, seguramente podrá hacerlo cuando se complete el cronograma en un día estipulado para los que no pudieron cobrar el IFE”.