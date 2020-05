En Salta analizan la posibilidad de habilitar el turismo regional en junio

Desde el ministerio de Turismo y Deportes dijeron hoy que la próxima semana habrá definiciones sobre la liberación de la actividad turística en todo el territorio salteño. El ministro de esa cartera, Mario Peña en diálogo con Radio Salta, sostuvo que la actividad se paró completamente y para que vuelva a funcionar se necesita de muchas cosas que deben suceder.

“Estamos pensando en la forma de revertir lo más rápido posible más allá de que hallamos trabajado en algunas acciones en estos días, pero lógicamente eso no recupera la cantidad de turistas y de personas que nosotros teníamos en la provincia. La recuperación va a ser lenta estamos pensando en una etapa donde el turismo regional va a ser el primer activador de nuestra actividad. Analizamos un plan para que en el mes de junio, y no tenemos fecha aún cierta y certera todo dependerá de la situación epidemiológica de los anuncios del presidente, es decir esperar algunas cuestiones para confirma fecha.Venimos teniendo el panorama preparado para que si se da la posibilidad podamos avanzar en junio”, dijo el funcionario.

En cuanto a la obligación para los salteños que regresan a la provincia de hacer cuarentena en hoteles, Peña dijo que a los alojamientos se les paga $250 diarios por persona. “Arrancamos con un hotel que era sindical que la CGT había ofrecido, también había algunos el interior de la provincia que habían puesto a disposición de manera gratuita, pero al extremar los controles tuvimos que tomar una decisión de poder salir a contratar hoteles entendiendo la distribución y la lógica de la gente que esta regresando.

El ministro de Turismo aclaró, además, que la habilitación de la pesca en Salta se podrá concretar una vez que se permita la circulación entre municipios.

“El último DNU de Nación nos ha permitido poder avanzar en dos actividades, la gastronomía y los deportes individuales. Coincido en que la pesca pueda tomarse como una actividad recreativa o como actividad deportiva y en ambos casos trabajamos con cada uno de los intendentes porque de ellos depende el control. Lo que tenemos que tener en cuenta que todas las actividades exceptuadas no es que nos permitan desplazarnos hasta otro municipio para disfrutar. Todas las actividades que se habiliten son para desarrollarse en el municipio. Si habilitamos los catamaranes pero el que vive en Salta capital no va a poder ir hasta el dique no van a tener con quien trabajar. Seguimos de alguna forma trabajando para poder liberar actividades y muy prontamente vamos a poder ir a disfrutar de la gastronomía de la feria de El Carril cuando eso suceda seguramente podremos avanzar con la liberación de la pesca en Cabra Corral”.

Sobre el pedido del sector gastronómico de extender los horarios de apertura de los restaurantes, Peña dijo que esa posibilidad aún no está contemplada.

