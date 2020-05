VIDEO: “Los subsidios no son solo para pagar sueldos”, dijo Berreta

Las fuertes declaraciones del vicegobernador Osvaldo Jaldo, respecto a no otorgarle el subsidio nacional de 153 millones de pesos a los empresarios si no le van a pagar el sueldo adeudado del mes de abril, mereció la respuesta del vicepresidente de AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor Tucumán), Jorge Berreta, quien señaló que “los subsidios de la Provincia y de la Nación no son solo para pagar sueldos, porque hay otros componentes que hacen al funcionamiento del servicio, como el gasto de combustibles, repuestos y otros insumos. Si no consideramos esos gastos, es imposible cumplir con la prestación”. La Provincia destina $80 millones y la Nación otros 153 millones cada mes para subsidiar al sistema de transporte público de pasajeros.

Este jueves se cumple en Tucumán, el décimo día de paro del transporte convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), al no cobrar en tiempo y forma los haberes del mes de abril.

Dejando en claro que Jaldo le merece todo el respeto, Berreta sostuvo que “las expresiones del vicegobernador responde a una mirada particular del tema, pero el problema lo venimos expresando desde hace tiempo y no encontramos respuestas del gobierno. Los 14 distritos que también atraviesan por estos problemas financieros, pudieron salir adelante por algunos aportes del Estado”.

Berreta describió que “el sector viene siendo castigado en los últimos años por la crisis y por la falta de políticas de Estado en el transporte público, esto no es de hoy. Pero no tenemos ninguna respuesta a nuestros planteos”.