El FMI expresó su optimismo por la voluntad que muestran el Gobierno y los bonistas para llegar a un acuerdo

En medio de las discusiones entre el Gobierno y los acreedores para alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió hoy a apoyar la negociación y espera que pueda alcanzarse un acuerdo pronto para “abrir un sendero sostenible para la economía argentina en el futuro”.

En la habitual conferencia de prensa que realiza cada quince días, el vocero del organismo internacional, Gerry Rice, descartó especular sobre el resultado de las negociaciones entre el Gobierno y los bonistas, pero señaló que están “alentados por la voluntad de ambas partes de seguir intercambiando posiciones para llegar a un acuerdo”.

Consultado sobre las negociaciones entre la Argentina y el FMI para acordar un nuevo programa financiero, Rice recordó que la postura del Gobierno ha sido que primero quisieran tener una revisión del artículo IV y luego posiblemente se podría solicitar un plan de apoyo del Fondo. “Esta es la postura de las autoridades argentinas y la respetamos. Tenemos un diálogo activo y constructivo, pero aún no hemos iniciado discusiones sobre un programa apoyado por el FMI. No tengo un calendario sobre los próximos pasos”, afirmó el funcionario del organismo.

Antes de dar inicio a las preguntas, el vocero del organismo se refirió a los avances que se están registrando en materia de financiamiento por la pandemia. Tras afirmar que no sólo la crisis es inédita sino que también la respuesta del Fondo ha sido inédita, Rice afirmó que la entidad está respondiendo a pedidos de créditos de emergencia de 102 países.

Sobre la ayuda del FMI para aliviar la deuda de países pobres, Rice dijo que ya hay 20 pedidos de solicitudes formales

“Hace dos semanas les mencioné que habíamos aprobamos financiamiento de emergencia para 50 países de estos 102 que expresaron su interés. Hoy esa cifra es cercana a 59. Y el board está avanzando a un ritmo récord en la aprobación de estos préstamos”, remarcó el vocero del FMI, al agregar que se está considerando el pedido de otros 29 países.

Según explicó, “se trata de instrumentos que permiten atender la demanda de más de USD 100.000 millones en lo que hace a financiamiento de emergencia”. “Estos instrumentos le permiten al FMI brindar préstamos de emergencia sin que exista un programa del país con el organismo. Por lo tanto, no supone ninguna condicionalidad o revisión, se puede desembolsar rápidamente y desplegar donde más se necesita”, afirmó Rice, al tiempo que agregó que “eso significa apoyar a los países para que puedan proteger a los sectores más vulnerables”.

Sin embargo, el funcionario sostuvo que debe haber una rendición de cuentas y transparencia para “tener la seguridad de que los recursos prestados se destinan a los fines adecuados”. “Estamos exhortando a los países a que guarden los recibos; eso significa garantizar que los recursos se usen de manera adecuada”.

Rice también se refirió en su presentación a la propuesta realizada por el FMI y el Banco Mundial, apoyada por el G20, para aliviarle la deuda a los países más pobres, que cumplen con las condiciones para acceder a la Asociación Internacional de Fomento (AIF). “Esta iniciativa está avanzando bastante. De 73 países que reunirían las condiciones, más de la mitad ha indicado su interés en participar y más de 20 ya realizaron una solicitud formal”, precisó el vocero del Fondo.

Fuente: Infobae