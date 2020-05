VIDEO Un río de vino tino recorrió parte de los Valles Calchaquíes

Río Chuscha de color "vino"

El Río Chuscha ayer se tiño de moradoDurante la tarde de ayer, el río ubicado en el acceso norte a la Ciudad de Cafayate, presentó un color morado. Usuarios de whatsapp hicieron viral un video, al llegar con nuestras cámaras, notamos que en la arena se acentó esta borra o pulpa de vino. Una de las cañerías está rota, debido a la crecida del río el pasado 29 de diciembre y ahora desemboca en caudal. #Vino #Wine

